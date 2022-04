Zoom neemt add-ons voor videoproductie bij virtuele evenementen over

Videoconferentiedienst Zoom heeft de add-ons ZoomOSC en ZoomISO overgenomen van Liminal. Ook twee oprichters van dat bedrijf gaan aan de slag bij Zoom. De tools zijn bedoeld als hulpmiddelen voor videoproductie bij virtuele evenementen.

Met ZoomOSC is het mogelijk om de techniek van Zoom te koppelen aan software en hardware van derden. Dat werkt met het Open Sound Control-protocol en maakt het bijvoorbeeld mogelijk om videofeeds uit Zoom direct naar videoproductiehardware en -software te sturen. Liminal maakt een gratis versie en een Pro-versie die 35 dollar per maand kost.

Ook ZoomISO is in handen gekomen van Zoom. Dat is een macOS-programma dat individuele videofeeds genereert van deelnemers aan een Zoom Meeting of Webinar. Liminal vraagt 249 dollar voor een licentie op die software.

Zoom schrijft dat het beide add-ons recentelijk van Liminal heeft overgenomen en dat ook twee medeoprichters van dat bedrijf aan de slag zullen gaan voor de videoconferentiedienst. De dienst zegt dat de overnames zijn gedaan voor het verbeteren van Zoom Events. Dat platform voor het organiseren van virtuele conferenties is sinds afgelopen zomer beschikbaar. Het ligt voor de hand dat Zoom de add-ons gaat integreren in zijn eigen client, maar daarover is nog niets bekendgemaakt.