Ziggo test docsis 3.1-modem met 2,5Gbit/s-poort bij klanten

Ziggo voert bij een beperkte groep klanten een test uit met een docsis 3.1-modem met een 2,5Gbit/s-poort. Mogelijk doet de provider dat in opmars naar de introductie van abonnementen met een hogere downloadsnelheid. Ziggo wil dat nog niet bevestigen.

De test wordt uitgevoerd met deelnemers van Ziggo's klantpanel. Klanten mogen daar niet over communiceren, maar een woordvoerder van de provider bevestigt tegenover Tweakers dat er inderdaad een test plaatsvindt met een nieuw modem. Inhoudelijke details geeft Ziggo niet: 'Zodra er meer bekend is over een toekomstig aanbod, gaan wij dit uiteraard met onze klanten delen', aldus de woordvoerder.

In de uitnodiging aan deelnemers staat dat Ziggo bezig is met het ontwikkelen van een nieuw docsis 3.1-modem 'dat helemaal op de toekomst is voorbereid', met een 2,5Gbit/s-poort en Wi-Fi 6. Testers nemen het modem in gebruik ter vervanging van het huidige modem. Er zijn nog een aantal beperkingen; zo werkt het modem nog niet met SmartWifi en vooralsnog alleen met IPv4. Later volgt ondersteuning voor IPv6, aldus de provider.

Hoe lang de test duurt is niet duidelijk. Het is ook nog niet bekend wanneer Ziggo van plan is het nieuwe modem beschikbaar te maken voor alle klanten. Begin dit jaar zei de provider tijdens een test over docsis 3.1 een downloadsnelheid van 10Gbit/s gehaald te hebben. Daarvoor werden zes gekoppelde modems gebruikt, omdat die ieder maximaal 2,5Gbit/s kunnen verwerken. Ziggo gebruikt al docsis 3.1 voor zijn abonnementen met een downloadsnelheid van 1Gbit/s. In theorie kan de techniek snelheden tot 10Gbit/s aan.