AWS gaat geld vragen voor gebruik van publieke IPv4-adressen

Amazon Web Services gaat geld vragen voor publieke IPv4-adressen voor publieke clouddiensten en vpn's. De IPv4-adressen voor EC2-instances zijn inmiddels te schaars om weg te geven bij diensten als Virtual Private Cloud, zegt Amazon.

Vanaf 1 februari volgend jaar gaan IPv4-adressen 0,005 dollar per uur kosten, schrijft Amazon. Het gaat om publieke IPv4-adressen voor diensten als databases en clouddiensten. AWS noemt specifiek Elastic Compute Cloud (EC2), Relational Database Service en Elastic Kubernetes Service-nodes als die in Virtual Private Cloud, Global Accelerator of de vpn-tunnel zijn gekoppeld. De kosten gelden nu voor actieve IPv4-adressen en niet alleen voor adressen die niet actief aan een dienst zijn gekoppeld. Dat laatste kostte al geld.

De gratis tier van Elastic Compute Cloud of EC2 kan het eerste jaar gratis worden gebruikt vanaf februari volgend jaar. Ook gaat het geen geld kosten als klanten hun eigen IP-adressen gebruiken in AWS. Amazon wijst klanten op de Cost Explorer-tool, zodat ze kunnen uitrekenen wat het gebruik van IPv4-adressen hen gaat kosten.

Volgens Amazon zijn de nieuwe prijzen nodig om de schaarste van IPv4-adressen op te vangen. "De kosten om een individueel publiek IPv4-adres aan te vragen zijn met 300 procent gestegen in de afgelopen vijf jaar", zegt het bedrijf. "Deze prijswijziging dekt onze kosten en is bedoeld om gebruikers aan te moedigen zuiniger met hun publieke IPv4-adressen om te gaan en na te denken over de adoptie van IPv6." De handel in IPv4-adressen wordt inderdaad snel opgedreven; Tweakers schreef vorig jaar al een achtergrondartikel over de prijsstijgingen van IPv4 door hamstergedrag van cloudbedrijven.