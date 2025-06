Provider Delta bevestigt Cgnat toe te passen op netwerk voor gedeeld IPv4-adres

De Nederlandse provider Delta bevestigt Cgnat toe te passen op zijn netwerk, waardoor klanten een IPv4-adres met elkaar kunnen delen. De provider startte in maart met de uitrol van deze techniek en verwacht dat het 'een aantal jaren' zal duren voor alle klanten met Cgnat werken.

Delta zegt tegen Tweakers Cgnat toe te passen vanwege de 'sterk toegenomen' kosten van afzonderlijke IPv4-adressen. "We zien Cgnat als een goed alternatief om deze kostenstijging te beperken", schrijft de provider. "We zien in omringende landen dat andere providers dit alternatief ook effectief invoeren zonder dat dit de gebruikerservaring beïnvloedt. Klanten kunnen Cgnat uitzetten in de Mijn-omgeving."

Cgnat staat voor Carrier Grade Network Address Translation en zorgt ervoor dat klanten hun IP-adres delen met andere klanten. De meeste vaste Nederlandse internetproviders bieden klanten een eigen IPv4-adres aan. Onder meer Starlink werkt met Cgnat. Tweakers schreef vorig jaar een achtergrondartikel over de schaarste van IPv4-adressen.

Het nadeel van Cgnat is dat het netwerk van de klant van buitenaf moeilijker te benaderen is voor bijvoorbeeld smarthometoepassingen of voor een thuisserver. Daarnaast kunnen klanten last ondervinden, bijvoorbeeld door ddos-aanvallen of IP-bans die gericht zijn op andere gebruikers van dat IP-adres. SIDN merkt daarnaast op dat Cgnat het opsporen van criminelen door overheidsdiensten bemoeilijkt. De eerste Delta-klanten meldden begin mei op Gathering of Tweakers dat Delta Cgnat toepast. In ieder geval glasvezelklanten krijgen een Cgnat-adres; het is niet duidelijk of coaxklanten ook IP-adressen gaan delen.