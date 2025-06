SIDN wil Nederlandse steden helpen bij aanvragen van eigen tld's

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland wil proberen om steden en regio's een eigen topleveldomein aan te bieden. SIDN gaat samenwerken met een commerciële partij om het aanvragen van tld's voor gemeenten, steden en bedrijven te regelen als de Icann dat weer toestaat.

SIDN zegt dat het in de nabije toekomst mogelijk wordt om een tld voor een stad, regio of bedrijf online te krijgen. SIDN verwacht dat dat vanaf 2024 mogelijk wordt. SIDN heeft met .frl voor Friese domeinen en het .amsterdam-domein al ervaring met zulke lokale domeinextensies, maar wil het makkelijker maken voor andere steden en regio's om bijvoorbeeld een .tilburg- of .brabant-domein aan te vragen.

SIDN sorteert daarmee voor op een nieuwe periode waarop de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann) weer nieuwe tld's gaat toestaan. Het Icann is de instantie die tld's toestaan, maar de organisatie werkt met vensters waarin een aanvraag voor een domein kan worden gedaan. Dit jaar gaat er weer zo'n venster open, waardoor het mogelijk is nieuwe tld's aan te vragen.

Van dat venster wil SIDN gebruikmaken door bedrijven nu alvast voor te bereiden op een aanvraag. De stichting werkt daarvoor samen met Dotlocal, een commercieel bedrijf dat ook al betrokken was bij het .frl-domein. Gemeenten, regio's en steden die interesse hebben in zo'n eigen tld kunnen dat voor 1 augustus van dit jaar aanvragen. Ook bedrijven kunnen zich aanmelden voor zo'n eigen domein. SIDN noemt .klm als voorbeeld.