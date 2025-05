SIDN zag opvallend veel opzeggingen van .nl-domeinen in eerste helft van 2023

In het eerste half jaar van 2023 zijn er meer dan 450.000 nieuwe .nl-domeinen geregistreerd, meldt beheerder SIDN. Wel verdwenen er ook 445.000 domeinnamen, een opvallende stijging van opzeggingen. SIDN wijt dat mede aan de hoge inflatie.

In totaal kwamen er 458.796 nieuwe .nl-domeinen op de markt in de periode van 1 januari tot 1 juli, schrijft de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Daar stonden 445.561 opgeheven .nl-domeinen tegenover. In totaal had .nl op 30 juni van dit jaar 6.306.148 domeinnamen.

SIDN ziet twee opvallende feiten in de registraties. De eerste is dat er in mei en juni relatief veel domeinnamen werden geregistreerd in vergelijking met dezelfde periode in eerdere jaren. "Meestal zijn dit relatief slappe maanden als gevolg van veel vakantie- en feestdagen, maar dit jaar liepen de registraties onverminderd door", schrijft SIDN, al geeft de beheerder daar geen verklaring voor.

Een andere ontwikkeling is dat het aantal opzeggingen in de afgelopen zes maanden opvallend hoog was. Het aantal opheffingen steeg met tien procent ten opzichte van het eerste half jaar van 2022. "Een mogelijke verklaring is de inflatiecorrectie op abonnementsprijzen, waardoor houders met meerdere domeinnamen kritischer naar hun portfolio zijn gaan kijken", zegt SIDN. Die inflatie blijkt ook uit het aantal gebruikers dat hun domeinnaam bij een andere registrar onderbrengt. Dat gebeurde bijna twee keer zo vaak als vorig jaar. SIDN noemt daarbij als mogelijke verklaring dat veel registrars en hostingaanbieders hun prijzen recent hebben verhoogd, wat vaak ook onder de noemer van een inflatiecorrectie gebeurt.