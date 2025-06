Odido verhoogt prijzen vanaf 1 januari 2024 met 5,7 procent wegens inflatie

Odido voert per 1 januari 2024 een inflatiecorrectie door. Vanaf die datum worden de vaste abonnementskosten bij de provider verhoogd met 5,7 procent. De verhoging geldt voor bestaande klanten die voor 1 oktober 2023 hun abonnement hebben afgesloten.

Odido kondigt de inflatiecorrectie aan op zijn website. Deze geldt voor zowel vaste abonnementen als mobiele abonnementen. Net als voorgaande jaren, wordt die in de eerste maand van het nieuwe jaar doorgevoerd. Klanten krijgen de verhoging te zien op de eerste factuur die ze in 2024 ontvangen. Het bedrijf houdt daarbij naar eigen zeggen de inflatiecijfers van het CBS aan. De provider hanteert het inflatiepercentage van juni 2023, dat is vastgesteld op de genoemde 5,7 procent.

De verhoging geldt voor bestaande klanten. Klanten die op of na 1 oktober hun abonnement hebben afgesloten of verlengd, krijgen geen inflatiecorrectie doorberekend. Klanten die eerst bij Tele2 mobiel zaten, krijgen in juli een inflatiecorrectie doorgevoerd. Die bedroeg afgelopen jaar 10 procent. De nieuwe prijsverhoging bij Odido gaat dus niet voor die klanten gelden.