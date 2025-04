Hollandsnieuwe voert vanaf 1 oktober inflatiecorrectie van 10 procent door

De virtuele provider hollandsnieuwe voert per 1 oktober 2023 een inflatiecorrectie door van 10 procent. Alleen abonnementen die voor 1 juli zijn afgesloten vallen onder de prijsverhoging. Die prijsverhoging geldt ook alleen voor de kosten van een Sim Only-bundel.

Hollandsnieuwe zegt met de prijsverhoging het gemiddelde inflatiepercentage over 2022 van het CBS te volgen, wat ook tien procent was. De provider zegt dat klanten in september 'op de aankondiging van de incasso-e-mail' zijn geïnformeerd. De verhoging wordt vanaf de factuur die in oktober wordt verstuurd, verrekend.

Eerder in september kondigde Simyo aan de prijzen vanaf 1 oktober te verhogen voor bestaande klanten. Klanten vonden dat de provider dit te laat deed, iets dat de provider ontkent. Het is niet duidelijk wanneer hollandsnieuwe-klanten voor het eerst zijn geïnformeerd over deze inflatiecorrectie.

Update, woensdag 15.01 uur: Hollandsnieuwe zegt in een reactie klanten vanaf donderdag 28 september te informeren over de inflatiecorrectie. Die informatie hangt samen met de aankondigings-e-mails over de aankomende incasso. Die e-mail wordt een paar dagen voor de daadwerkelijke incasso gestuurd, waardoor niet elke klant deze maand wordt geïnformeerd. "Het kan bijvoorbeeld zijn dat de maand van een klant start op 31 oktober, de aankondiging incasso valt dan een paar dagen eerder." De vermelding dat klanten in september zouden worden geïnformeerd, klopt dus niet, bevestigt de provider.