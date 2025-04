Google stopt in 2024 met Podcasts-app

Google stopt in 2024 met de Podcasts-app. Die app bestond sinds eind 2018, maar Google zegt te willen investeren in YouTube Music. Op YouTube Music staan in de Verenigde Staten podcasts; eind dit jaar moet dit wereldwijd mogelijk zijn.

Het bedrijf wil volgend jaar 'investeren in de podcastervaring op YouTube Music' en zegt daarom later in het jaar te stoppen met de losse Podcasts-app. Vermoedelijk wil het bedrijf niet twee podcastapps in de lucht houden. Volgens onderzoek van Edison gebruikt ongeveer 23 procent van de wekelijkse, Amerikaanse podcastbeluisteraars YouTube, terwijl 4 procent Google Podcasts gebruikt.

Google werkt aan een overstaptool om de migratie van Podcasts naar YouTube Music mogelijk te maken, inclusief de mogelijkheid om podcast-RSS-feeds toe te voegen aan YouTube Music om zo naar podcasts te kunnen luisteren die niet op YouTube zijn gehost. Google wil het daarnaast voor Podcasts-gebruikers mogelijk maken om een opml-bestand te downloaden met de lijst van podcasts waarop de gebruiker is geabonneerd. Dit bestand kan dan weer in andere podcastapps worden geüpload, mocht de gebruiker niet over willen stappen naar YouTube Music.