YouTube krijgt tabblad voor podcasts

YouTube heeft op de pagina van kanalen een tabblad gekregen voor podcasts. Dat moet podcasts beter vindbaar maken op de site en moet waarschijnlijk de positie van YouTube op de markt voor podcastapps verbeteren.

Het tabblad is verschenen tussen 'Live' en 'Playlists', zo merkt 9to5Google op. Alleen video's die kanaalbeheerders in de backend hebben gelabeld als podcasts, komen op het tabblad te staan. Podcasts blijven zichtbaar in de reguliere lijst van video's van een kanaal.

Het tabblad is zichtbaar op de site van YouTube, maar ook in de apps voor iOS en Android. Google bevestigt tegen de site dat het tabblad voor gebruikers wereldwijd live staat. Hij is in de Benelux inderdaad ook zichtbaar. Google zegt er niet bij waarom het tabblad er is gekomen. Volgens 9to5Google is het wellicht om podcasts tussen de video's van een kanaal beter vindbaar te maken en om YouTube een platform te maken waarop podcasts beter vindbaar zijn.