YouTube wil met nieuwe regels 'fanaccounts' die kanalen kopiëren tegengaan

YouTube heeft nieuwe regels voor fankanalen geïntroduceerd, waarmee het platform kanalen wil tegengaan die video's van andere kanalen kopiëren. Fankanalen moeten zich vanaf augustus onder meer labelen als een fanaccount.

Onder de nieuwe regels moeten fangebruikers in hun kanaalnaam en handle duidelijk maken dat ze een fan zijn, schrijft YouTube. Ze mogen dus niet dezelfde naam en avatar als een ander account gebruiken, of spaties en alternatieve tekens als een 0 in plaats van een o gebruiken om zich voor te doen als een ander account. Fanaccounts mogen ook niet simpelweg de content van een ander kanaal opnieuw uploaden.

YouTube zegt dat de regels kanalen en gebruikers beschermt, onder meer doordat de naam van een account niet misbruikt kan worden voor andere doeleinden, terwijl het voor fanaccounts duidelijker moet zijn 'hoe ze hun favoriete creators kunnen vieren'. De nieuwe regels gaan op 21 augustus in.