Seagate FireCuda 540-PCIe 5.0-ssd met snelheden van 10GB/s verschijnt in webshop

Enkele webshops vermelden een nog niet aangekondigde Seagate FireCuda 540-ssd, die een PCIe 5.0-interface gebruikt. Volgens de winkels ondersteunt de ssd snelheden tot 10GB/s en komen er 1TB-, 2TB- en 4TB-versies.

Onder meer Amazon vermeldt Seagates eerste PCIe 5.0-ssd, al wordt er nog geen levertijd genoemd. De 1TB-versie zou hier 249,19 euro kosten, al is niet duidelijk of dit een definitieve prijs is. Hier wordt een tbw van 3940TB opgegeven en er wordt gesproken over een 4TB-versie. Het modelnummer zou ZP1000GM3A004 zijn. Een andere Nederlandse webshop noemt een vergelijkbaar modelnummer voor een 2TB-versie. Deze zou 360,22 euro kosten.

De ssd lijkt de E26-controller van Phison te gebruiken, die ook in andere 10GB/s-Gen5-ssd's wordt gebruikt. Bij deze ssd's gaat het ook om sequentiële snelheden; vermoedelijk is dit ook het geval bij de FireCuda 540-serie. Tweakers schreef eerder deze maand een achtergrondartikel over recente Gen5-ssd's en waarom de ssd's nog maar beperkt leverbaar zijn.