Call of Duty: Warzone Caldera is vanaf 21 september niet meer te spelen

De eerste Call of Duty: Warzone-game, Caldera, is vanaf 21 september niet meer te spelen. Activision zegt te willen focussen op andere Call of Duty-games, waaronder Warzone 2. Voortgang en inventory's van Caldera worden niet overgeheveld naar de tweede Warzone-game.

'Alle Caldera-gameplay, -spelersvoortgang, -inventory's en online diensten verlopen' op 21 september, schrijft Activision. Content die spelers in de eerste Warzone-game hebben aangeschaft, blijft beschikbaar in de 2019-games Modern Warfare, Black Ops Cold War en Vanguard. Maar die content gaat dus niet mee naar Warzone 2.

Call of Duty: Warzone verscheen in maart 2020 en is een gratis te spelen multiplayer-battleroyalegame. Eind vorig jaar verscheen de opvolger Warzone 2.0, die onder meer een nieuwe map heeft en extra functies bevat, zoals Proximity Chat.

Activision bracht daarop de eerste Warzone-game opnieuw uit en gaf deze de naam Warzone Caldera. De Caldera-versie miste wel een paar functies en maps die het spel voorheen had; drie van de vier speelvelden waren in Caldera niet te spelen en een driespelersmodus was ook uit de game gehaald.