Call of Duty: Modern Warfare III komt op 10 november uit

Call of Duty: Modern Warfare III komt op 10 november van dit jaar uit, blijkt uit een teasertrailer. Het is voor het eerst dat er twee Modern Warfare-varianten van Call of Duty achter elkaar uitkomen.

De teaser laat, zoals het een teaser betaamt, weinig los. Het gaat om wat korte stemfragmenten en gezichten die tussen de abstracte vormen in beeld verschijnen en gauw weer verdwijnen. Die lijken erop te wijzen dat de game een oude bekende antagonist heeft, een die dood gewaand was. De game moet niet verward worden met Call of Duty: Modern Warfare 3, uit 2011.

Call of Duty-games hebben van oudsher een singleplayer- en een multiplayermodus. Daarnaast introduceerde voorganger Modern Warfare II vernieuwingen in de free-to-play gamemodus Warzone; het is niet duidelijk of MW III dat ook zal doen. Het valt te verwachten dat op zijn minst thematiek uit de game terugkomt in Warzone.

Op welke platforms de game uitkomt, wordt niet in de teaser genoemd. De vorige titel, Modern Warfare II, kwam uit op Windows, en de huidige en vorige generatie Xbox en PlayStation. Er moet echter een moment komen om de vorige generatie consoles los te laten; dat hebben Microsofts eigen gamestudios bijvoorbeeld onlangs ook gedaan. Wellicht dat hetzelfde zal gelden voor de nieuwste Call of Duty-telg. Net als Modern Warfare II wordt deze game ontwikkeld door Sledgehammer games, een van de studio's die CoD-games maken.