Spelers Call of Duty: Modern Warfare II kunnen content overzetten naar MW III

Het wordt mogelijk om in-game content zoals wapens en skins die spelers hebben gekregen in Call of Duty Modern Warfare II over te zetten naar Modern Warfare III. Dat heeft uitgever Activision toegezegd.

Activision schrijft dat spelers 'een enorme hoeveelheid' eerder aangeschafte Modern Warfare II-content kunnen overzetten. Daarbij gaat het niet alleen om wapens en cosmetische items, maar ook om Operators, bundels en 'andere beloningen' die zijn ontgrendeld. "We zijn van plan om alle Operators, wapens, blauwdrukken en cosmetics toegankelijk te maken, evenals de integratie van het spelerniveau, toegang tot Battle Passes en wapenupgrades", legt de uitgever uit in het bericht.

Toch zullen er uitzonderingen zijn, meldt Activision. Skins uit Modern Warfare II kunnen bijvoorbeeld niet worden overgezet voor items die niet beschikbaar zijn in Modern Warfare III. De Wartracks-muziek uit het spel wordt ook niet overgezet. Het overzetten van content geldt overigens ook voor het battleroyalespel Warzone.

Call of Duty: Modern Warfare III is eerder deze week aangekondigd en komt op 10 november uit. Op welke platforms de game uitkomt, is nog niet helemaal bekend. De vorige titel, Modern Warfare II, kwam uit op Windows, en de huidige en vorige generatie Xbox- en PlayStation-consoles.