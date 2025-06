Activision toont eerste beelden Call of Duty: Modern Warfare III

Activision toont in een onthullingstrailer de eerste ingame beelden van Call of Duty: Modern Warfare III. In de campagne gaat de shooter verder waar Modern Warfare II uit 2022 eindigde, namelijk met de terugkeer van de schurk Makarov.

Call of Duty: Modern Warfare III wordt door Sledgehammer Games ontwikkeld en is een direct vervolg op Modern Warfare II van vorig jaar. Call of Duty-games worden altijd jaarlijks uitgebracht, maar de subfranchises zoals Modern Warfare en Black Ops wisselen elkaar altijd af. Het is voor het eerst sinds 2005 dat twee games uit dezelfde subfranchise elkaar opvolgen.

De campagne krijgt volgens Activision nieuwe 'open combat'-missies waarbij de speler meer keuze moet krijgen in hoe een missie volbracht wordt. De multiplayer van de game krijgt veel bekende modi, naast een nieuwe gameplaymodus die Activision Cutthroat noemt. Hierin vechten drie teams van drie spelers tegen elkaar. Eerder maakte Activision al bekend dat bepaalde content uit MW II, waaronder cosmetische items, operators, wapens en wapenblauwdrukken, overgezet kan worden naar de game van dit jaar.

Modern Warfare III komt op 10 november uit voor in elk geval de pc en huidige generatie consoles. Het is nog niet duidelijk of de game ook op de vorige generatie Xbox- en PlayStation-consoles uitkomt.

In een persbericht hint Activision verder op een grote nieuwe Zombies-modus, ontwikkeld door Treyarch. Tot dusver hadden Modern Warfare-games geen zombiemodus, maar het bedrijf werkt aan een concept dat Modern Warfare Zombies wordt genoemd. Het is niet duidelijk of dit een aparte modus binnen MW III wordt of dat dit, vergelijkbaar met Warzone, een spin-off wordt. Het bedrijf noemt het een 'openwereld-pve-ervaring met extraction- en survivalmechanieken'. Dit gaat zich afspelen in de grootste Zombies-map tot dusver.