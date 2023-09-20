Activision deelt cgi-trailer Zombies-modus Call of Duty: Modern Warfare III

Activision heeft de eerste trailer voor de Zombies-modus van Call of Duty: Modern Warfare III gepubliceerd. Daaruit blijkt dat het zombievirus in de komende game als biologisch wapen gebruikt wordt. Modern Warfare III komt op 10 november uit, inclusief de zombiemodus.

In de trailer is te zien hoe de schurk Victor Zakhaev twee flesjes met het zombievirus steelt en vervolgens gebruikt tegen vijanden. Daaropvolgend blijkt dat de terugkerende Call of Duty-personages Soap, Ghost en Sergei Ravenov een team vormen en de zombies gaan bestrijden. In een bijbehorende blogpost legt de uitgever verder uit dat spelers in de modus met deze personages samenwerken en vechten tegen zowel zombies als mensen.

Call of Duty: Modern Warfare III wordt de eerste game in de Modern Warfare-subfranchise met een zombiemodus. Deze modus wordt ontwikkeld door Treyarch en wordt door het bedrijf beschreven als een 'openwereld-pve-ervaring met extraction- en survivalmechanieken'. De game komt op 10 november uit voor in elk geval de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X. Het is nog niet duidelijk of de game ook op de vorige generatie Xbox- en PlayStation-consoles uitkomt.