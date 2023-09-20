Activision deelt cgi-trailer Zombies-modus Call of Duty: Modern Warfare III

Activision heeft de eerste trailer voor de Zombies-modus van Call of Duty: Modern Warfare III gepubliceerd. Daaruit blijkt dat het zombievirus in de komende game als biologisch wapen gebruikt wordt. Modern Warfare III komt op 10 november uit, inclusief de zombiemodus.

In de trailer is te zien hoe de schurk Victor Zakhaev twee flesjes met het zombievirus steelt en vervolgens gebruikt tegen vijanden. Daaropvolgend blijkt dat de terugkerende Call of Duty-personages Soap, Ghost en Sergei Ravenov een team vormen en de zombies gaan bestrijden. In een bijbehorende blogpost legt de uitgever verder uit dat spelers in de modus met deze personages samenwerken en vechten tegen zowel zombies als mensen.

Call of Duty: Modern Warfare III wordt de eerste game in de Modern Warfare-subfranchise met een zombiemodus. Deze modus wordt ontwikkeld door Treyarch en wordt door het bedrijf beschreven als een 'openwereld-pve-ervaring met extraction- en survivalmechanieken'. De game komt op 10 november uit voor in elk geval de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X. Het is nog niet duidelijk of de game ook op de vorige generatie Xbox- en PlayStation-consoles uitkomt.

Call of Duty Modern Warfare III zombies
Call of Duty Modern Warfare III zombiesCall of Duty Modern Warfare III zombiesCall of Duty Modern Warfare III zombiesCall of Duty Modern Warfare III zombies

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 20-09-2023 16:33
23 • submitter: ikbenjoeri

20-09-2023 • 16:33

23

Submitter: ikbenjoeri

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Reacties (23)

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Blaze85 20 september 2023 18:54
Ik heb het idee dat er bij de nieuwste Call of Duty-games helemaal geen menselijke ontwikkelaars aan te pas komen. Het is zo onorigineel dat de kans is groot dat de Activision-CEO gewoon tegen ChatGPT zegt: "Hier heb je Call of Duty 1 t/m 100; maak er een leuk mixje van; met 5% betere graphics." Wie kan dit verhaal bevestigen?
Ruthhl3ss @Blaze8520 september 2023 19:03
Schrijf je zelf wel eens code?

Ik schrijf wel eens code en gebruik hier Github Co-Pilot bijna dagelijks voor. Dat wordt "Your AI pair-programmer" genoemd. Het werkt ook echt wel goed. Het gebruikt volgens mij alle code die op Github staat om jou als programmeur aan te vullen.

Het is dan ook de laatste zin waar de crux in zit. Het vult je aan. Je moet zelf nog creatief zijn om te bedenken wat je daadwerkelijk gaat schrijven qua code.

Ik geloof echter wel dat dit in toekomst steeds meer gaat veranderen en dat AI steeds meer voor je gaat doen. Het is echter wel de vraag of de creativiteit ook in AI komt zoals de mens dat ook heeft.

Dit zijn echter ook maar mijn inzichten en wellicht kan iemand dit aanvullen?

[Reactie gewijzigd door Ruthhl3ss op 25 juli 2024 09:21]

Webber @Ruthhl3ss20 september 2023 20:28
Ik code ook nog regelmatig en een groot deel van die code wordt geschreven/aangevuld door GitHub Copilot, zoals bij jou. Bij mij is dat overigens ergens tussen de 10% en 70% afhankelijk van wat voor soort code het is. Ik zou het niet erg vinden als de AI nog meer voor je gaat doen zodat je met minder stappen en nu juist wel creatief bezig kunt gaan. En niet op syntax-, dan wel implementatie- of integratieniveau. Dat is echter praktisch gezien nog lang niet aan de orde lijkt het.

Wanneer we daar wel zijn is er wat mij betreft nog veel over van het creatieve process: je bedenkt nog steeds wat je gaat bouwen (en waarom), met welke technologieën. Je bepaalt ook nog steeds met welke versie van de suggesties je genoegen neemt en welke dingen anders geïmplementeerd moeten worden. Je kan simpelweg met dezelfde moeite meer bereiken en dat zal voor makers van Call of Duty niet anders zijn.

Of AI ook je creatieve process gaat vervangen is meer een filosofische vraag eigenlijk. Heeft er heel veel mee te maken of wij überhaupt zelf beslissingen willen maken, en of dat uberhaupt nog wel beter is dan de AIs beslissingen. Maar ook, als je die keuzes uit handen geeft, wordt je dan geleefd door de historie (e.g. informatie op internet) en programmering waarop de AI modellen gebaseerd zijn?

Er zijn denkers die hier al best ver mee zijn. Lex Fridman podcast op YouTube heeft vaak mensen te gast die er wel iets over weten. Ik denk dat bepaalde automatiseringsslagen gauw normaal worden en moeilijk kunnen worden voorkomen. Maar ik denk ook dat een hoop wat betreft hoeveel controle we zelf nog hebben zal afhangen van hoe we zelf de narratief inzetten als maatschappij. En wellicht hoe overheden daar op zullen reageren.

[Reactie gewijzigd door Webber op 25 juli 2024 09:21]

Ruthhl3ss @Webber20 september 2023 21:38
Ik ben het met je eens. Het is echt een goede toevoeging welke nog geen vervanging bied voor het creatieve proces. En het creative proces van het coden vind ik juist het leukst :-)

Dank voor de tip van de podcast. Ik ga die eens uitproberen.
ashwin911 @Blaze8521 september 2023 11:14
Ja ik kan het bevestigen. Ik heb gisteren Call of Duty 3041 gemaakt met ChatGPT en mijn naam is Bobby Kotick.

Alle gekheid op een stokje, als het echt zo makkelijk was had Bobby Kotick allang al zijn personeel ontslagen op een paar creative directors na. AI en LLM is nog lang niet op het punt dat het complete games kan maken. Een game is gewoon veels te complex. Er zijn AI modellen die 3D assets kan maken maar die output kan je echt niet in een productie gebruiken de kwaliteit daarvan is veels te laag.
ASx2608 20 september 2023 16:58
Ik hoop niet weer dat ze de systeem van vanguard gaan gebruiken, daar was totaal niks PvE aan.

Ik wil dat ze gewoon weer terug gaan naar de goede oude zombie dagen zoals Kino der toten en Five

[Reactie gewijzigd door ASx2608 op 25 juli 2024 09:21]

BiaggioLuciano @ASx260820 september 2023 17:43
Aangezien het Treyarch is verwacht ik Outbreak 2.0. Daar zaten ook voedsel (survival) items in en extracties.

Wel eens met de “simpele” maps. Maar ik kan wel inzien waarom de outbreak levels populairder zijn: meer variatie, en makkelijker te masteren.

[Reactie gewijzigd door BiaggioLuciano op 25 juli 2024 09:21]

UrbanWoodz @ASx260820 september 2023 20:22
Ik denk dat het met MW3 een Outbreak 2.0 gaat worden. De volgende Call of Duty van Treyarch zal weer round-based maps gaan bevatten gok ik.
TweakJunior 20 september 2023 16:58
Dus het is dus een soort DMZ van Modern Warfare 2 maar dan met zombies?
BroWohsEdis @TweakJunior20 september 2023 17:09
Gewoon DMZ met de open world zombies van Cold War erin gepaste waarschijnlijk.
BiaggioLuciano @BroWohsEdis20 september 2023 17:42
Het is waarschijnlijk Outbreak 2.0: missises, verschillende locaties en een “verstopte” verhaallijn. Ik heb veel liever een terugweg naar Kink Der Toten of The Giant, maar CoD Zombies is toch wel mijn favoriete deel van het spel.
jellybrah 20 september 2023 17:47
Huh? Zombie mode PVE zat toch alleen bij black ops?
HADES2001 @jellybrah21 september 2023 08:27
De eerste zombie mode in call of duty games was World at War, de Treyarch afdeling heeft sinds die tijd een zombie mode in al hun CoD games gedaan.
jellybrah @HADES200121 september 2023 10:25
Ah op die manier. En die is qua opzet en kwaliteit net zo goed als de black ops serie?
Vrijdag
20 september 2023 17:53
Ik had het in het topic ook al gepost, maar ik wordt hier niet zo heel blij van:
The game mode supports multiple squads of 4 up to 24 players and takes place on the new Warzone map. Unlike a battle royale or what we saw with DMZ, the mode is PvE only. Every team works together to complete missions, collect essence, and extract.
Multiple squads is meer mensen. Meer mensen is meer zichtbaarheid voor andere spelers. Meer zichtbaarheid is meer noodzaak(?) om je te onderscheiden. Meer onderscheiden is meer DLC pakjes/verfjes/wapeneffecten.
Zal me niks verbazen als er naast Black Cell ook nog Zombie Cell ofzo komt bij de battlepass :P

Maar ik hoop dat ik er naast zit.
HADES2001 @Vrijdag21 september 2023 08:30
DMZ is zo ongeveer de meest populaire game mode in de huidige CoD, logisch dat ze daarop door melken. Moet wel zeggen dat het allemaal erg simpel aanvoelt tegenwoordig bij CoD, ook de huidige CoD MW2 krijgt amper aandacht enige wat ze uitbrengen is nieuwe dingen voor de warzone/dmz en nieuwe skins. Heel zelden komt er een nieuwe multiplayer map
midego 20 september 2023 18:33
Waarom wordt de trailer niet embed in het artikel?
Hulleman 20 september 2023 21:14
Het is nog niet duidelijk of de game ook op de vorige generatie Xbox- en PlayStation-consoles uitkomt
Onder het artikel staat een PS4 versie van MW3 met links naar websites die de PS4 als preorder aanbieden.
BroWohsEdis 20 september 2023 17:08
Weer die open world onzin, ze zijn het volledig kwijt daar bij Infinity Ward en Treyarch blijkbaar ook.
Jammer, hoop dat er eindelijk is een einde komt aan Call of Duty, zal de (niet bestaande) concurrentie goed doen.
Yzord 20 september 2023 17:51
Wat is de moeite om de trailer hier op T.net te laten zien?
FireBladeX 20 september 2023 19:11
Dit is wel de grootste teleurstelling sinds de aankondiging van MWIII. Dacht nog om het te pre orderen maar ik wacht even af.

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