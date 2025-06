Call of Duty-dev David Vonderhaar vertrekt na bijna 19 jaar bij Treyarch

David Vonderhaar kondigt na bijna 19 jaar zijn vertrek aan bij Treyarch en Activision. Vonderhaar was de afgelopen jaren betrokken bij acht Call of Duty-games, waaronder de Black Ops-reeks en de battleroyalegames Blackout en Warzone.

Vonderhaar begon in 2004 bij de studio uit Santa Monica en gaf tot voor kort leiding aan het designteam van de Call of Duty-games binnen Treyarch. Op LinkedIn deelt Vonderhaar dat hij werkzaam blijft in de game-industrie, al gaat het om een 'geheim project' dat hij nog niet kan bespreken. Ook Treyarch staat op sociale media stil bij zijn vertrek en zegt dat Vonderhaars 'iconische zinnen en baanbrekende ideeën gemist zullen worden'.

Eerder deze maand maakte Activision de komst van Call of Duty: Modern Warfare III bekend, met release op 10 november. Het is voor het eerst dat er twee Modern Warfare-games direct na elkaar verschijnen. Normaal gesproken wisselen de verschillende subfranchises van CoD elkaar af. In de eerste beelden van MWIII is te zien dat de campaign verder gaat waar Modern Warfare II uit 2022 eindigde, namelijk met de terugkeer van antagonist Vladimir Makarov.