Overname Angry Birds-ontwikkelaar Rovio door SEGA is afgerond

De overname van Angry Bird-maker Rovio door SEGA is afgerond. In totaal heeft SEGA 776 miljoen dollar betaald voor de overname. In april werd al bekend dat SEGA een bod had gedaan op de ontwikkelaar om zijn positie in de mobilegamingmarkt te versterken.

In een bericht op X, voorheen bekend als Twitter, verwelkomt SEGA de Angry Birds-maker in de familie. Met de overname voegt SEGA niet alleen Angry Birds, maar ook enkele andere mobiele games toe aan zijn portfolio, waaronder Sugar Blast, Battle Bay, Small Town Murders en Fruit Nibblers.

In april werd bekend dat SEGA een bod van 776 miljoen dollar had gedaan op Rovio. Op moment van schrijven is dat omgerekend ruim 712 miljoen euro. De overname is nu afgerond. Destijds zei SEGA-ceo Haruki Satomi dat 'de markt voor mobiele games een bijzonder groot potentieel heeft'. Volgens Satomi is het SEGA's 'langetermijndoel om uitbreiding op dit gebied te versnellen'.