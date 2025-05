SEGA wil Angry Birds-maker Rovio overnemen voor 706 miljoen euro

SEGA wil Angry Birds-ontwikkelaar Rovio Entertainment officieel overnemen. Dat maakten de twee bedrijven maandag bekend. Het bedrijf heeft een bod van 706 miljoen euro gedaan op de Angry Birds-maker. Rovio bevestigde afgelopen weekend al dat het in gesprek was met SEGA.

SEGA is een overeenkomst aangegaan met Rovio, bevestigen de twee bedrijven in een persbericht. SEGA heeft voornemens om alle uitstaande aandelen van Rovio over te nemen voor een bedrag van 706 miljoen euro. Rovio's raad van bestuur heeft ingestemd met dat bod. De overname moet nog worden goedgekeurd door markttoezichthouders. Naar verwachting wordt de overname in het tweede kwartaal van SEGA's boekjaar 2024 afgerond. Dat kwartaal eindigt op 30 september 2023.

Rovio was al langer in gesprek met bedrijven voor een overname. In februari kondigde Rovio aan te starten met een strategisch onderzoek en hield het niet-bindende gesprekken over een mogelijk overnamebod op aandelen van de Angry Birds-maker. Het bedrijf was eerder in gesprek met Israëlisch bedrijf Playtika, dat een bod van 683 miljoen euro deed op de Angry Birds-maker. Die gesprekken werden vorige maand echter afgeblazen. Rovio bevestigde afgelopen weekend al dat het in gesprek was met SEGA voor een mogelijke overname, hoewel er op dat moment nog geen concrete afspraken waren gemaakt.