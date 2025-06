SEGA-ontwikkelaar Rieko Kodama overleden op 59-jarige leeftijd

SEGA-ontwikkelaar Rieko Kodama is op 59-jarige leeftijd overleden. De Japanse heeft meegewerkt aan verschillende succesvolle games van SEGA, waaronder Sonic the Hedgehog 2, Skies of Arcadia en Alex Kidd.

In de credits van de Mega Drive Mini 2 staat een herdenkingsbericht over Kodama dat is opgemerkt door een Twitter-gebruiker. Producer Yosuke Oskunari heeft donderdag in een antwoord op de tweet bevestigd dat ze is overleden. Kodama is in mei al gestorven, maar dit is nu pas naar buiten gebracht uit respect voor haar familie, zegt SEGA tegen IGN.

Rieko Kodama begon in 1984 te werken voor SEGA. Ze was een graphic designer voor meerdere games, waaronder de eerste Phantasy Star-game uit 1987, die toen uitkwam op de Sega Master System en Sonic The Hedgehog 2, dat in 1992 voor de Mega Drive verscheen. Later werd Kodama de regisseur van de Mega Drive-game Phantasy Star IV en de producer van de Dreamcast-rpg Skies of Arcadia. Vanwege haar werk aan de SEGA-rpg's stond Kodama bekend als de 'first lady van rpg's'. In 2019 ontving Kodama de zogenoemde Pioneer Award tijdens de gameontwikkelaarsconferentie GDC voor haar lange carrière als graphic designer, regisseur en producer.