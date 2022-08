Sega Mega Drive Mini 2 komt op 27 oktober uit in Europa

SEGA heeft bekendgemaakt dat de Mega Drive Mini 2-retroconsole op 27 oktober uitkomt in Europa. Het bedrijf deelde ook de inhoud van de voltallige gamebibliotheek mee. Die bevat 60 games waaronder Earthworm Jim 2, Sonic The Hedgehog CD en Sonic 3D Blast.

De retro-console werd in juni al aangekondigd voor de Amerikaanse en Japanse markt. Het bedrijf gaf toen nog geen details over een Europese release, maar daar is nu verandering in gekomen.

Via een promotiefilmpje op Twitter krijgen we ook inzage in de gamebibliotheek die SEGA zal meeleveren met de Mega Drive Mini 2. Die zal 60 gametitels bevatten: Super Hang-On, Truxton, Phantasy Star II, Herzog Zwei, After Burner II, Rainbow Island Extra, The Revenge of Shinobi, Hellfire, Granada, Populous, Shadow Dancer: The Secret of Shinobi, Gain Ground, Midnight Resistance, Shining in the Darkness, OutRun, Bonanza Bros., Rolling Thunder 2, Golden Axe II, Desert Strike: Return to the Gulf, Warsong, Atomic Runner, Splatterhouse 2, Night Trap, Sewer Shark, Lightening Force: Quest for the Darkstar, The Ninjawarriors, Elemental Master, Night Striker, Final Fight CD, Ecco the Dolphin, Robo Aleste, Ranger-X, Silpheed, Sonic The Hedgehog CD, ToeJam & Earl in Panic on Funkotron, Mansion of Hidden Souls, Virtua Racing, Fatal Fury 2, Super Street Fighter II The New Challengers, Street of Rage 3, OutRunners, Shining Force II, Ecco: The tides of Time, Viewpoint, ClayFighter, Ristar, Shining Force CD, Crusader of Centy, The Ooze, Alien Soldier, Earthworm Jim 2, Sonic 3D Blast, VectorMan 2, Fantasy Zone, Star Mobile, Spatter, Super Locomotive, Devi & Pii, VS Puyo Puyo Sun en Space Harrier II.

De retroconsole zal volgens VideoGameChronicle in Japan 9980 yen kosten, wat omgerekend ongeveer 71 euro is. De pre-orders zullen volgens die website in september van start gaan. Een woordvoerder van SEGA vertelde aan de redactie van Polygon dat de retroconsole vermoedelijk beperkt beschikbaar zal zijn voor de Europese en Noord-Amerikaanse markt en dat wegens aanhoudende chiptekorten. Het is niet de eerste keer dat SEGA een retroconsole uitbrengt. In 2019 verkocht de Japanse uitgever de Mega Drive Mini. Deze retroconsole werd geleverd met 42 games.