Game Science Studio deelt nieuwe gameplaytrailer Black Myth: Wukong

De Chinese ontwikkelaar Game Science Studio heeft vrijdag een nieuwe trailer gepubliceerd van zijn actie-rpg Black Myth: Wukong. De trailer duurt acht minuten en laat onder meer gevechten, game mechanics en het in-gamemenu zien.

De trailer laat onder andere meer zien van de gevechten in het spel. Zo vecht de speler onder andere tegen reus en een draak. Het toont tevens andere gamplay-elementen, zoals het vinden van verborgen collectibles en het activeren van checkpoints. Verder laat de trailer het in-gamemenu zien, waar verschillende items zichtbaar zijn. Ook lijkt het erop dat de speler een bestiarium kan inzien, dat informatie over de monsters en artwork bevat.

Black Myth: Wukong was al in augustus 2020 aangekondigd, maar heeft nog geen releasedatum. Vorig jaar verscheen in augustus een trailer, die een 'Unreal Engine 5 gameplaytest' liet zien.

De actie-rpg is gebaseerd op het boek De reis naar het westen uit de zestiende eeuw. De game volgt de mythische figuur Sun Wukong, een aap met bovennatuurlijke krachten. In hoeverre het spel het verhaal van De reis naar het westen gaat volgen, is nog niet duidelijk.