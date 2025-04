Xbox-versie Black Myth: Wukong verschijnt bij ESRB; fysieke release aanstaande

De Xbox-versie van Black Myth: Wukong is op de website van de Amerikaanse certificeringsautoriteit ESRB verschenen. Dit kan erop wijzen dat de Xbox-versie van het spel er binnenkort aan zit te komen. Ontwikkelaar Game Science heeft het nieuws nog niet bevestigd.

Op de website van de ESRB staat momenteel te lezen dat Black Myth: Wukong te verkrijgen is voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X en S, hoewel het spel momenteel nog niet beschikbaar is voor de Microsoft-consoles. Het spel kreeg ook een leeftijdsclassificatie mee die erop wijst dat de inhoud van de game geschikt is voor tieners.

Black Myth: Wukong kwam op 20 augustus uit voor pc en PlayStation 5. De game komt volgens ontwikkelaar Game Science op een later moment ook uit voor Xbox-consoles, al is het nog niet duidelijk wanneer precies. Game Science heeft dit weekend op X aangekondigd dat de fysieke versie van het spel binnenkort te koop zal zijn. Volgens leaker billbil-kun is de dat vanaf vandaag het geval in de Verenigde Staten. De Europese markt zou ‘zeer binnenkort’ volgen.