Xbox Cloud Gaming-gebruikers kunnen andere spelers uitnodigen met deelbare link

Microsoft laat Xbox Cloud Gaming-gebruikers voortaan andere spelers uitnodigen voor een gamesessie met deelbare links. De links zijn te delen via Xbox-berichten of te kopiëren en plakken om te versturen via andere berichtendiensten.

De deelbare links maken deel uit van de Xbox-februariupdate. Om een uitnodiging te accepteren is een Xbox-account vereist en moet de speler toegang hebben tot het spel door de game te bezitten, via Game Pass of door een gratis speelperiode. Bij sommige games is er ook een actief Game Pass Ultimate-abonnement nodig.