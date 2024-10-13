'Gebruikers kunnen vanaf november gekochte games streamen via Xbox Cloud Gaming'

Gebruikers kunnen vanaf november hun zelf gekochte games streamen via Xbox Cloud Gaming. Dat schrijft The Verge op basis van ingewijden. Momenteel is het alleen mogelijk om Xbox-games die onderdeel zijn van Game Pass via de cloud te spelen.

De mogelijkheid om gekochte games te streamen wordt in november beschikbaar gemaakt voor Xbox Insiders, schrijft The Verge. Later moet de functie voor meer gebruikers en games beschikbaar komen. Het is volgens de bronnen van de site uiteindelijk de bedoeling dat er 'duizenden games' worden ondersteund. Sommige spellen zouden echter buiten de boot vallen vanwege licentieovereenkomsten.

Bij de aankondiging van Project xCloud in 2019 beloofde Microsoft al dat alle Xbox One-games zouden werken met de streamingdienst, maar uiteindelijk gold dat alleen voor games die aanwezig waren in het Game Pass-abonnement. In 2022 liet Microsoft weten dat het voor het eind van het jaar mogelijk zou worden om 'een select aantal' games buiten het abonnement via de cloud te streamen, maar daar kwam wederom niks van terecht.

In november moet het voor Amerikaanse gebruikers eveneens mogelijk worden om op Android-apparaten games te kopen en direct te streamen via de Xbox-app. Dat liet Xbox-president Sarah Bond vrijdag weten op X. Aanleiding hiervoor is de uitspraak van de rechtbank dat Google zijn Play Store-appwinkel in de VS vanaf 1 november moet openstellen voor concurrenten. Ook mogen andere aanbieders vanaf dan alternatieve betaalopties gebruiken. Game Pass Ultimate-abonnees kunnen momenteel al een selectie van games spelen op hun telefoon, maar het is niet mogelijk om spellen te kopen via de app.