'Gebruikers kunnen vanaf november gekochte games streamen via Xbox Cloud Gaming'

Gebruikers kunnen vanaf november hun zelf gekochte games streamen via Xbox Cloud Gaming. Dat schrijft The Verge op basis van ingewijden. Momenteel is het alleen mogelijk om Xbox-games die onderdeel zijn van Game Pass via de cloud te spelen.

De mogelijkheid om gekochte games te streamen wordt in november beschikbaar gemaakt voor Xbox Insiders, schrijft The Verge. Later moet de functie voor meer gebruikers en games beschikbaar komen. Het is volgens de bronnen van de site uiteindelijk de bedoeling dat er 'duizenden games' worden ondersteund. Sommige spellen zouden echter buiten de boot vallen vanwege licentieovereenkomsten.

Bij de aankondiging van Project xCloud in 2019 beloofde Microsoft al dat alle Xbox One-games zouden werken met de streamingdienst, maar uiteindelijk gold dat alleen voor games die aanwezig waren in het Game Pass-abonnement. In 2022 liet Microsoft weten dat het voor het eind van het jaar mogelijk zou worden om 'een select aantal' games buiten het abonnement via de cloud te streamen, maar daar kwam wederom niks van terecht.

In november moet het voor Amerikaanse gebruikers eveneens mogelijk worden om op Android-apparaten games te kopen en direct te streamen via de Xbox-app. Dat liet Xbox-president Sarah Bond vrijdag weten op X. Aanleiding hiervoor is de uitspraak van de rechtbank dat Google zijn Play Store-appwinkel in de VS vanaf 1 november moet openstellen voor concurrenten. Ook mogen andere aanbieders vanaf dan alternatieve betaalopties gebruiken. Game Pass Ultimate-abonnees kunnen momenteel al een selectie van games spelen op hun telefoon, maar het is niet mogelijk om spellen te kopen via de app.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 13-10-2024 13:11 74

13-10-2024 • 13:11

74

Lees meer

Microsoft gaat binnenkort games verkopen via Xbox-app voor Android en iOS
Microsoft gaat binnenkort games verkopen via Xbox-app voor Android en iOS Nieuws van 17 april 2025
Xbox Cloud Gaming-gebruikers kunnen andere spelers uitnodigen met deelbare link
Xbox Cloud Gaming-gebruikers kunnen andere spelers uitnodigen met deelbare link Nieuws van 26 februari 2025
Xbox Cloud Gaming-dienst komt dit jaar naar LG-tv's
Xbox Cloud Gaming-dienst komt dit jaar naar LG-tv's Nieuws van 8 januari 2025
Microsoft zegt kopen Xbox-games op Android niet te kunnen aanbieden door rechter
Microsoft zegt kopen Xbox-games op Android niet te kunnen aanbieden door rechter Nieuws van 28 november 2024
Xbox Games Pass Ultimate-abonnees kunnen gekochte games streamen
Xbox Games Pass Ultimate-abonnees kunnen gekochte games streamen Nieuws van 21 november 2024
Malafide advertenties verspreiden malware via zeroday in Internet Explorer
Malafide advertenties verspreiden malware via zeroday in Internet Explorer Nieuws van 17 oktober 2024
Google moet Play Store openbreken voor concurrerende appwinkels, zegt rechter VS
Google moet Play Store openbreken voor concurrerende appwinkels, zegt rechter VS Nieuws van 7 oktober 2024
Game Pass krijgt mogelijkheid om games die niet in abonnement zitten te streamen
Game Pass krijgt mogelijkheid om games die niet in abonnement zitten te streamen Nieuws van 9 juni 2022
Microsoft maakt alle Xbox One-games beschikbaar op Project xCloud
Microsoft maakt alle Xbox One-games beschikbaar op Project xCloud Nieuws van 25 mei 2019
Meer producten en artikelen
Games Microsoft Xbox

Reacties (74)

-Moderatie-faq
74
74
38
0
0
21
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Loller1
13 oktober 2024 14:47
Hopelijk kunnen alle Tweakers die steeds liepen te roepen dat Microsoft iedereen naar XGP wou forceren en dat ze in de loop der tijd games niet meer te koop zouden aanbieden maar enkel via XGP nu stoppen. Niet alleen is er na al die jaren nog steeds geen enkele Xbox Game Pass-exclusieve game geweest of überhaupt aangekondigt, maar hiermee gaat Microsoft duidelijk de andere richting op.
FireBladeX @Loller113 oktober 2024 17:25
Je ziet vaak dat per generatie een winnaar is. Xbox 360 waren de gouden tijden voor Microsoft, mede door de complexe en dure architectuur van de PS3. Hierdoor heeft Sony hard moeten werken en kwamen ze terug bij de PS4 met enorm lijst aan kwalitatief goede games. Deze generatie is beide consoles meh maar je ziet wel dat Microsoft enorm aan t investeren is. Volgens aantal Sony fanbois is het over en uit met Microsoft terwijl ze echt enorm goed bezig is voor de gamer. Sommige mensen vinden PlayStation portal ook enorm fijn, terwijl dit echt iets achterhaald is vergeleken met wat Microsoft biedt voor hun klanten
giantgiantus @FireBladeX13 oktober 2024 20:57
PS3 heeft uiteindelijk meer verkocht dan Xbox.
blamauci @giantgiantus13 oktober 2024 21:56
waar, maar zeker niet in het begin van de generatie, toen de ps3 bijna dubbel zo duur was als de 360, uiteindelijk heeft de ps3 meer verkocht, en ik verwacht dat de BR speler daar een hoop mee te maken heeft.
Sn0wblind @FireBladeX14 oktober 2024 05:59
Wat heeft microsoft gebracht, hun paradepaardjes als halo en forza motorsport zijn erg matig. Ze hebben een lading aan studios gesloten etc?.

[Reactie gewijzigd door Sn0wblind op 14 oktober 2024 07:00]

Kaasje123 @Sn0wblind14 oktober 2024 06:29
Forza matig? Ok ga jij je mond even spoelen dan?

https://www.metacritic.com/game/forza-horizon-5/
Sn0wblind @Kaasje12314 oktober 2024 07:00
Forza motorsport is een andere game serie dan forza horizon.

Het zegt eigenlijk heel veel dat je dat niet door hebt aangezien motorsport de hoofd serie was.
loki504 @Sn0wblind14 oktober 2024 08:58
Maar vergelijken we het met gran turismo doet microsoft het helemaal zo slecht nog niet. En ik persoonlijk vind een 7 op metacritic ook niet matig maar best oke. Kan het beter? Vast en zeker maar matig vind ik eerder een 5 en daar onder.

https://www.metacritic.com/game/gran-turismo-7/

https://www.metacritic.com/game/forza-motorsport/
Sn0wblind @loki50414 oktober 2024 15:23
Ah ja meacritic user scores aar het of een 10 of een 0 is.....

Maargoed op Steam zijn de reviews voor Motorsport mixed. Zelf ook gespeeld, heb 40 uur in de game zitten en het komt niet in de buurt van GT, grafische niet, qua content niet en ook qua physics niet.

GT heeft tot begin dit jaar 12miljoen copies verkocht, Microsoft maakt de sales niet bekend maar op Steam zelf wordt geschat dat er maar 25k copies verkocht zijn op de PC met 4500 concurrent players bij launch. Nu 1300 spelers.

[Reactie gewijzigd door Sn0wblind op 14 oktober 2024 15:23]

loki504 @Sn0wblind14 oktober 2024 17:00
Tja zo kan je alles recht praten wat mogelijk krom is. zolang gran tourismo niet op steam staat EN op hun streaming dienst is het appels met peren vergelijk en hoge verkoop aantalen betekent niet direct een goede game. En plage verkoop aantalen betekent niet direct een slechte game.
Jorrie @loki50414 oktober 2024 17:26
Maar wat zijn user reviews nu waard? De game werd compleet gereviewbombed in het begin vanwege de credits praktijken (wat nu totaal niet meer speelt). Het is gewoon een dijk van een racegame. Als ie echt zo slecht was had ie ook niet zo een goed cijfer gekregen van de normale recensies. Is het echt zo moeilijk om toe te geven dat GT7 best wel een meer dan prima spel is?
loki504 @Jorrie14 oktober 2024 18:00
Is het echt zo moeilijk voor snowbird om toe te geven dat gt7 best wel meer dan erg matig?

Ik speel beide niet en al zijn het de 2 slechtste games van het jaar zou ik er geen traan om laten :)
Jorrie @loki50414 oktober 2024 18:18
Oftewel, je hebt geen enkel idee waar je het over hebt, mijn argumenten te negeren en lekker haten op GT7 omdat het niet in je straatje valt. Je laat je kleuren wel overduidelijk zien :)
loki504 @Jorrie14 oktober 2024 20:13
??? ik haat helemaal niet op GT7... waar haal je dat vandaan? ik zeg alleen dat als je de scores op metacritic vergelijkt Forza het helemaal niet zo slecht doet. ik vind dat geen haten maar oke ieder zijn ding.
Sn0wblind @loki50415 oktober 2024 03:54
Je ziet toch zelf dat op metacritic de reviews voor het grootste gedeelte alleen uit een 10 of een 0 bestaan? Denk je nou echt dat dit representatief is?

Van Forza "8" zijn geen verkoop cijfers bekend gemaakt verder, Maar Forza 7 welke wel goed ontvangen was, heeft ook minder in diezelfde periode dan GT7 en ook GT Sport verkocht.

Verder zijn er tig videos op youtube te vinden waar de games naast elkaar gelegd worden, De graphics zijn minder, de character models zijn ook niet van dezelfde kwaliteit, er zijn een minder aantal diversiteit in track te vinden (Forza heeft wel heel veel ovals). Minder content, er zijn zoveel factoren uitgelicht.
loki504 @Sn0wblind15 oktober 2024 06:47
Je geeft aan dat metacritic niets zeggen wat voor een deel waar is. Ergens zijn mensen niet blij met de nieuwste gt. Maar verkoopcijfers zeggen ook niet alles anders is McDonald's ook het beste restaurant en leveren ze het beste voedsel :)

[Reactie gewijzigd door loki504 op 15 oktober 2024 06:48]

Sn0wblind @loki50415 oktober 2024 09:41
Er is ook kritiek op GT geweest inderdaad en dat heb ik zelf ook. Het spel offline niet kunnen spelen is daar 1 van. Het gemis van traditionele tournaments zoals GT4 een ander. Maar verder is objectief gezien de game gewoon fors meer af, Het online gedeelte is meer levendig en de consensus vanuit de playerbase lijkt te zijn dat GT gewoon meer in de smaak valt.

Wat jammer is want FM7 was uitstekend. FM8 is een paar stappen achteruit zelfs op wat shader updates en weereffecten na. Ze hadden geclaimed dat de game vanaf de grond was opgebouwd maar dat blijkt achteraf niet zo te zijn.
Ge0force @Loller113 oktober 2024 16:56
De tegenvallende groei van game pass kan daar natuurlijk wel voor iets tussen zitten.
Verwijderd @Loller113 oktober 2024 19:30
MS zit nog lang niet aan het aantal gebruikers die ze nodig hebben om zulk een toeren uit te kunnen halen.
Ultimus XI @Loller113 oktober 2024 22:01
Werd dat nu echt zo vaak geroepen dan of is dat in the eye of the beholder? Echt exclusieve games heb ik namelijk weinig gelezen dat mensen het roepen, maar wel dat het in het belang van Game Pass zal zijn om game-aankopen minder interessant te maken ten opzichte van het maandelijkse verdienmodel. Dat kan op verschillende manieren.

En zoals ook in een comment aangegeven: de groei is achtergebleven bij de verwachtingen, waardoor men het beoogde model sowieso al heeft losgelaten, kijkend naar de nieuwe abonnementsvormen. Of wat mensen toen verwachtten of riepen klopte met de plannen van MS kun je wat dat betreft niet meer nagaan, want ook op dit punt kunnen de plannen zijn gewijzigd.
redslow @Loller114 oktober 2024 05:35
Of het is net als de streamingdiensten eerst goedkoop aanbieden en share accounts toestaan en daarna afbouwen/duurder maken.

Hiermee ook eerst een dienst aanbieden zodat meer mensen er gebruik van maken en daarna geleidelijk afbouwen.

Je kan dus pas over 3/4 jaar zeggen wat de uiteindelijke lange termijn bedoeling is geweest van Microsoft.
willieverhoef @redslow14 oktober 2024 08:51
Bij O365 is er wel een prijsstijging, maar ik denk als je het vergelijkt met mobiele inflatie, of internet, olie dan valt deze mischien best nog mee. Hun kostprijs zal wel zakken door de grote schaal verwacht ik.
Sn0wblind @Loller114 oktober 2024 05:59
Omdat het te vroeg is om nu de boel af te gaan sluiten, liggen nog onder een vergrootglas.
ultimasnake 13 oktober 2024 14:17
Het lijkt me geen verkeerde set gezien de hardware verkopen. Als je straks alleen een MS-controller nodig het en altijd ‘next-gen’ kan spelen ongeacht waar je bent en welk device je op zak hebt… klinkt goed in ieder geval (al houdt ik t wel bij m’n switch)
Zentac @ultimasnake13 oktober 2024 15:57
Wie weet krijg je xcloud op je switch ergens volgende jaar...
L23 @Zentac13 oktober 2024 18:26
Dat zou Microsoft graag willen. Lijkt mijzelf ook wel wat. Maar wat heeft Nintendo aan xcloud op hun platform?
Totoro88 @L2313 oktober 2024 22:47
/Sarcasm On
'Next Gen Games' :D
/Sarcasm Off

Zou ergens wel een hevige zet zijn als ze Nintendo hier in mee zouden krijgen..
L23 @Totoro8813 oktober 2024 23:02
Kijken we naar hoe succesvol de Nintendo Switch is. Heeft Nintendo xcloud nodig op hun platform? Dus niet wat Microsoft en jij graag willen zien.

Verder geen idee wat je met sarcasm on/of en "Next Gen Games" bedoeld te zeggen. Dat is allemaal niet zo boeiend. Wel is het tof als er meer mogelijkheden komen om games te kunnen spelen en ook series zoals Halo en Forza Horizon op een Nintendo platform speelbaar zijn.
Totoro88 @L2313 oktober 2024 23:25
  • - Nintendo Exclusives
  • - Nintendo Online + Uitbreidingspakket (€40/Jaar)
  • - Game Pass Ultimate (+- €100/Jaar - Cloud Gaming)
Met die laatste zou je alles kunnen spelen wat je kocht bij xbox, op je switch 2.
Plus het voordeel dat je de gehele GPU catalogus tot je beschikking hebt.
Ben je helemaal mee als je alleen een Switch hebt.

..moest je internetverbinding het niet laten afweten uiteraard.
L23 @Totoro8813 oktober 2024 23:35
En wanneer geef je eindelijk eens antwoord op wat Nintendo aan xcloud heeft op hun platform? Wat is het verdienmodel voor Nintendo? Concurreert Game Pass Ultimate mogelijk met de eShop?

Nogmaals. Ik begrijp dat Microsoft dat graag zou willen. Ik begrijp dat jij het ook tof zou vinden, net als ik. Maar ik zie geen enkel voordeel voor Nintendo om game inkomsten te gaan delen met Microsoft. Ik zie het niet gebeuren. Wel verwacht ik dat games zoals Halo en Forza Horizon uiteindelijk te koop zullen zijn in de eShop, geef het tijd.
Totoro88 @L2313 oktober 2024 23:56
Je kan een switch(2) kopen en hebt 'geen Playstation of Xbox meer nodig' voor 'de meeste' zwaardere games. Enkel een abbo en een degelijke internetverbinding.

Nintendo maakt winst op z'n consoles en met xcloud erbij kan je gewoon even TES6 of Monster Hunter Wilds opstarten als je Tears of the Kingdom of Metroid Prime 4 beu bent gespeeld.

Moest het niet contrasteren met hun eigen toekomstige Cloud Versions...
..maarjah games die je al in je bezit hebt koop je natuurlijk niet graag dubbel en ga je voor de best mogelijke versie moest dit nog niet zo zijn...zal wel weer ergens niet op letten.

[Reactie gewijzigd door Totoro88 op 14 oktober 2024 00:05]

Blorgg @Totoro8814 oktober 2024 00:05
Nintendo maakt winst op z'n consoles en met xcloud erbij kan je gewoon even TES6 of Monster Hunter Wilds opstarten als je Tears of the Kingdom of Metroid Prime 4 beu bent gespeeld.
Maar wat is nou het voordeel voor Nintendo om xcloud op hun platform te laten?
Dat handjevol mensen die xbox games willen streamen? Dat zijn bedroevend lage getallen in vergelijking met de software verkoopaantallen die Nintendo doet. Mensen die xbox games spelen op de Switch spelen geen Switch games. Hoeveel van de opbrengst moet Microsoft dan inleveren voordat Nintendo dit ziet zitten? Het is al geen vetpot voor Microsoft dat hele streaming gebeuren.

Ik zie voor Nintendo geen enkel voordeel om xcloud toe te laten op hun platform.
L23 @Totoro8814 oktober 2024 00:07
Ik ben van mening dat die zwaardere games niet perse een gemis zijn op het Nintendo platform, zeker niet voor Nintendo zelf. Nintendo maakt inderdaad winst op zijn consoles, ik begrijp dat ze de Switch niet met verlies verkopen. Maar de meeste winst maakt Nintendo met games verkopen. Nintendo's first party games doen het inderdaad erg goed, maar de Nintendo Switch heeft ook al uitstekende third party support. Daar heeft Nintendo Microsoft niet voor nodig. Nintendo heeft er meer baat bij om die games zelf in hun eigen eShop aan te bieden.
MissMe NL @L2314 oktober 2024 01:11
Ik heb het al en ja het is fantastisch. Niet alleen maar gamepass trouwens.
willieverhoef @L2314 oktober 2024 08:54
Ze zouden een 'andere soort' games erbij krijgen en mensen die de handheld misschien alleen daarvoor gebruiken, dus meer omzet en dat verdiensten. Volgens mij verdienen ze aan hun handheld.
The Zep Man
@Zentac13 oktober 2024 18:16
Switch? Niet zonder die te modden. Nintendo gaat dat namelijk nooit toestaan.

Steam Deck? Werkt prima, van wat ik lees.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 13 oktober 2024 18:18]

ErikT738 @ultimasnake13 oktober 2024 16:42
Dere zijn ze liever kwijt dan rijk. De winst komt uit spellen en abonnementen.
MoonRaven 13 oktober 2024 13:53
Ik vraag mij af of Flight Simulator hieronder gaat vallen. Dit is immers een fors spel.
Verwijderd @MoonRaven13 oktober 2024 14:00
Dat is nu al te streamen.
Rob Voets @Verwijderd13 oktober 2024 19:17
Kan ik dan via een browser FS spelen op een MacBook? Dat zou mooi zijn.
loki504 @Rob Voets13 oktober 2024 19:26
https://support.xbox.com/.../setup-cloud-gaming-apple

Wat ik zo kan zien wel ja
Rob Voets @loki50413 oktober 2024 19:28
Deze week proberen. Ik heb mijn Xbox ingeruild voor een ps5 en het enige dat ik mis is FS.
MoonRaven @Verwijderd13 oktober 2024 14:07
Ah netjes, ik speel blijkbaar te weinig cloud gaming :)
Verwijderd 13 oktober 2024 13:55
Ze houden wel woord bij MSFT om te voor te zorgen zoveel mogelijk gamers te bereiken ongeacht platform of medium.
MazeWing @Verwijderd13 oktober 2024 14:26
Dat is toch ook nog de enige tactiek die resteert?
willieverhoef @MazeWing14 oktober 2024 08:56
Ja, maar ook de basis van MSFT, het maken van programmas.
JBVisual 13 oktober 2024 14:20
Een mooie stap om gekochte games te streamen, al had ik persoonlijk liever ook een mogelijkheid gezien om games buiten gamepass die gekocht zijn te kunnen streamen icm gamepass.

Met gamepass betaal je dan voor de streaming-servers, waarbij je games die je koopt erbij kan nemen.
Het “gratis” streamen van games die je gekocht hebt zie ik niet als een gezond business-model, en ik zie ook liever methodes die op de lange duur zorgen voor een voorspel plan vanuit de leverancier.
Sunny @JBVisual13 oktober 2024 14:51
Het is gratis streamen, als je xbox cloud gaming hebt volgens mij. Dus je hebt game pass, maar ook jouw gekochte game die niet in game pass staat kan je streamen.
KBE91 13 oktober 2024 14:43
En nu nog zorgen dat we op full screen kunnen spelen op onze telefoon.
Altijd die zwarte balken, het scherm is al zo klein.

Er is wel iemand die ervoor gezorgd heeft dat het lukt, dus waarom kan het bij MS zelf niet.
Finraziel
@KBE9113 oktober 2024 17:31
Hoe wil je dat doen dan? De games zijn gemaakt voor 16:9, het zijn xbox versies van de games die je streamt dus je kunt dat niet wijzigen. Dus dan moet je of een stuk van het beeld afknippen of je gaat het uit verhouding stretchen...
StGermain 13 oktober 2024 16:22
Is dit dan streamen vanaf je eigen xbox naar een ander device of streamen vanuit een cloudserver naar een eigen device?
rakoda @StGermain13 oktober 2024 17:24
Vanuit de cloudserver.
Tri Force 13 oktober 2024 17:44
Begrijp nog steeds niet dat er zoveel negativiteit om XB en MS is terwijl er zoveel positief te melden is de laatste 10 jaar van game preservation, concurrentie op hun eigen manier, meer games voor meer spelers, meer mogelijkheden om games te spelen, muren breken tussen platformen zoals console en PC en nu dus ook Android.. waarom moet XB beperkt worden omdat bepaalde mensen een bepaald beeld hebben van een platform ? een bepaalde manier om spellen te spelen ?

Persoonlijk heb ik heb een hekel aan beperking daarom speel ik voornamelijk RPG's zoals Elder Scrolls, Fallout, Soulsborne, Dragon Age, Kingdom Come Deliverance etc. daar zijn allemaal mogelijkheden van keuzes en exploratie dus waarom dan de manier van spelen beperken ? nu ook dat gedoe met politiek in spellen.. al dat gedoe is onnodig waarom niet de speler zelf de keuze geven van character's maken van eigen personage tot belangrijke npc's ? dat was op de XB360 al mogelijk dus waar zijn wij mee bezig ?

Van mij mag MS nu wel eens duidelijk zijn ja en gewoon zeggen dat iedereen XB kan spelen op de manier hoe hun het willen en of dat nu XB spellen of MS spellen op elk platform is inc. PS maakt mij niets uit want hoe meer in XB investeren des te beter en in wat voor vorm dat is van console of PC of Android of Firestick of Metaquest of Gamepass etc. maakt niets uit en dat moet MS gewoon duidelijk zeggen dat iedereen en alles welkom is dus zoek uit wat jouw het beste bevalt ^^ dat is klant vriendelijkheid en dat zou boven aan alles moeten staan!
giantgiantus @Tri Force13 oktober 2024 21:20
Ik vind alles wat MS doet heel leuk in de industrie. Maar ik merk dat de games ver achter blijven bij Sony en zeker Nintendo. Hoop dat dit beter zal gaan going forward.
Tri Force @giantgiantus14 oktober 2024 14:35
Inderdaad er waren wel een paar prachtige spellen zoals Hell Blade 2 die ik persoonlijk veel te kort maar wel intense vondt zoals het eerste deel en ik heb veel plezier van Starfield wat gewoon tijd nodig heeft om naast Elder Scrolls en Fallout te komen maar voor de rest heeft XB weinig op Forza, Minecraft, Sea of thieves, ESO, Doom na dus waar zijn al die andere spellen ? Fable en Halo en Gears etc.

De lancering van XB1 was een drama en gamers hebben tegen dat idee van MS toen terecht gezegd ''bekijk het maar'' toen Phil aan het roer en een andere richting op en ik vondt het een goede richting maar wij zijn iets van 10 jaar verder en ja ik ben dol gelukkig dat mijn XB bibliotheek up to date is met gratis upgrades en dat is de reden waarom XB de enige is waar ik digitaal investeer maar voor de rest..

In 10 jaar een handvol goede spellen ? dat doet Nintendo in één of twee jaar! en ja er komen XB spellen aan maar dat wordt al jaren gezegd dus het wordt eens tijd dat XB de zaken voor elkaar heeft en spellen zoals Fable, Avowed, Indiana Jones, South of midnight, Doom komend jaar uit brengt en dan ook gewoon de druk op de ketel houdt en elk jaar iets van 3 of 4 goede spellen levert want daar draait een console om..

Of deze spellen nu exclusief zijn interesseert mij niets want ik speelde altijd al XB en PS en Nintendo en ik kies voor 98% van de spellen voor XB en 1% voor Nintendo exclusives en 1% voor PS exclusives en Nintendo kan het winstgevend maken door lage onkosten en hoge verkopen maar PS heeft veel omzet maar lage schone winst dus het is mooie PR al die exclusiviteit maar het heeft financiële nadelen en het voegt voor mij geen waarde toe aan XB en het is het niet waard voor MS dus XB op alles en laat iedereen maar in XB investeren als hun het willen ^^
Sn0wblind @Tri Force14 oktober 2024 06:11
Cloud gaming betekent nog meer afhankelijk zijn van de servers van anderen en gamepass zelf als je het lokaal zou installeren dat je dan nog meer gaat investeren in het saas model. Veel gamers waaronder ik willen het blijven kunnen collecten en spelen wanneer wij willen. MS probeert nu een zo'n groot mogelijk marktaandeel te behalen, zodra ze de semi monopolie zoals netflix hebben gaan de prijzen omhoog en wordt de ervaring minder. De enshitification zet dan in want dat is de manier hoe je kan blijven groeien.

Jij praat erover alsof ze het uit barmhartigheid doen terwijl microsoft 1 van de meest medogenloze corporaties is.
Xbeek 13 oktober 2024 17:37
Zou het ook naar Apple TV komen?
JWL92 @Xbeek13 oktober 2024 18:44
Naar de Playstation :D
Linksquest Moderator Spielerij
13 oktober 2024 19:51
Dit is wel netjes als je het mij vraagt, aangezien ik een controller heb voor de telefoon zou ik dus ook mijn gekochte games on the go kunnen spelen.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.