Microsoft gaat binnenkort games verkopen via Xbox-app voor Android en iOS

Het wordt binnenkort mogelijk om games te kopen via de Xbox-app voor smartphones en een Game Pass-abonnement af te sluiten. Dat bevestigt Microsoft. Tegelijkertijd wordt de Remote Play-functie uit de Xbox-app gehaald.

De bijgewerkte Xbox-app wordt vanaf nu uitgerold voor bètatesters op Android en iOS. Volgens Microsoft komt de vernieuwde app 'binnenkort' beschikbaar voor alle gebruikers. Na de update kunnen gebruikers via de Xbox-app nieuwe games en dlc aanschaffen, toekomstige games preorderen en die laten voorinstalleren op hun Xbox.

Het was voorheen niet mogelijk om games te kopen via de Xbox-app, hoewel er al langer plannen waren om deze features aan de app toe te voegen. Xbox-president Sarah Bond zei in oktober al dat deze mogelijkheden er zouden komen, schrijft The Verge. Dat gebeurde kort nadat een Amerikaanse rechter oordeelde dat Google zijn Play Store moet openbreken. De features zouden eigenlijk in november 2024 al verschijnen, maar dat werd uitgesteld door een tijdelijk gerechtelijk oponthoud.

Tegelijkertijd wordt de Remote Play-functie uit de Xbox-app gehaald. Met die functie konden gebruikers games vanaf hun console streamen naar hun smartphone. De feature wordt voortaan aangeboden via de webbrowser; gebruikers kunnen Xbox Remote Play daarmee nog steeds op hun smartphone gebruiken, via de url xbox.com/remoteplay. Volgens Microsoft komt de feature daarmee binnenkort beschikbaar voor meer apparaten, waaronder sommige Samsung-smart-tv's, Amazon Fire TV-apparaten en Meta Quest-VR-headsets.

Verder komt de 'Stream Your Own Game'-functie beschikbaar voor de Xbox One en Xbox Series X en S. Daarmee kunnen gebruikers gekochte games via de cloud streamen naar hun console, ook als die geen onderdeel zijn van Game Pass. Om die feature te gebruiken, dienen gebruikers wel een Xbox Game Pass Ultimate-abonnement te hebben. De functie is beschikbaar voor 'meer dan honderd' games, waaronder Assassin's Creed Shadows, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, verschillende Final Fantasy-titels en The Witcher 3: Wild Hunt. De feature was al beschikbaar via een aantal andere platforms, voornamelijk tv's en de webbrowsers.