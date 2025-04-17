Microsoft gaat binnenkort games verkopen via Xbox-app voor Android en iOS

Het wordt binnenkort mogelijk om games te kopen via de Xbox-app voor smartphones en een Game Pass-abonnement af te sluiten. Dat bevestigt Microsoft. Tegelijkertijd wordt de Remote Play-functie uit de Xbox-app gehaald.

De bijgewerkte Xbox-app wordt vanaf nu uitgerold voor bètatesters op Android en iOS. Volgens Microsoft komt de vernieuwde app 'binnenkort' beschikbaar voor alle gebruikers. Na de update kunnen gebruikers via de Xbox-app nieuwe games en dlc aanschaffen, toekomstige games preorderen en die laten voorinstalleren op hun Xbox.

Het was voorheen niet mogelijk om games te kopen via de Xbox-app, hoewel er al langer plannen waren om deze features aan de app toe te voegen. Xbox-president Sarah Bond zei in oktober al dat deze mogelijkheden er zouden komen, schrijft The Verge. Dat gebeurde kort nadat een Amerikaanse rechter oordeelde dat Google zijn Play Store moet openbreken. De features zouden eigenlijk in november 2024 al verschijnen, maar dat werd uitgesteld door een tijdelijk gerechtelijk oponthoud.

Tegelijkertijd wordt de Remote Play-functie uit de Xbox-app gehaald. Met die functie konden gebruikers games vanaf hun console streamen naar hun smartphone. De feature wordt voortaan aangeboden via de webbrowser; gebruikers kunnen Xbox Remote Play daarmee nog steeds op hun smartphone gebruiken, via de url xbox.com/remoteplay. Volgens Microsoft komt de feature daarmee binnenkort beschikbaar voor meer apparaten, waaronder sommige Samsung-smart-tv's, Amazon Fire TV-apparaten en Meta Quest-VR-headsets.

Verder komt de 'Stream Your Own Game'-functie beschikbaar voor de Xbox One en Xbox Series X en S. Daarmee kunnen gebruikers gekochte games via de cloud streamen naar hun console, ook als die geen onderdeel zijn van Game Pass. Om die feature te gebruiken, dienen gebruikers wel een Xbox Game Pass Ultimate-abonnement te hebben. De functie is beschikbaar voor 'meer dan honderd' games, waaronder Assassin's Creed Shadows, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, verschillende Final Fantasy-titels en The Witcher 3: Wild Hunt. De feature was al beschikbaar via een aantal andere platforms, voornamelijk tv's en de webbrowsers.

Xbox-app april 2025
Bron: Microsoft

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 17-04-2025 08:23
30 • submitter: diehardmking

17-04-2025 • 08:23

30

Submitter: diehardmking

Lees meer

Microsoft Xbox Series X

vanaf € 799,01

5 van 5 sterren

Alles over dit product

Microsoft Xbox Series S

vanaf € 399,-

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Xbox gelooft nog steeds in eigen alternatieve appstore op Android en iOS
Xbox gelooft nog steeds in eigen alternatieve appstore op Android en iOS Nieuws van 22 april 2026
Google brengt platform om Android-games op Windows-pc's te spelen officieel uit
Google brengt platform om Android-games op Windows-pc's te spelen officieel uit Nieuws van 23 september 2025
Xbox kan recente speelgeschiedenis voortaan synchroniseren naar andere apparaten
Xbox kan recente speelgeschiedenis voortaan synchroniseren naar andere apparaten Nieuws van 29 augustus 2025
Google past Play Store-regels voor appmakers aan onder druk van de EU
Google past Play Store-regels voor appmakers aan onder druk van de EU Nieuws van 20 augustus 2025
Xbox-app voor Windows kan binnenkort ook lokaal games spelen op Arm-pc's
Xbox-app voor Windows kan binnenkort ook lokaal games spelen op Arm-pc's Nieuws van 13 augustus 2025
Volgende generaties Xbox krijgen AMD-hardware - update
Volgende generaties Xbox krijgen AMD-hardware - update Nieuws van 17 juni 2025
Microsoft schrapt functies uit Authenticator-app, Edge neemt features over
Microsoft schrapt functies uit Authenticator-app, Edge neemt features over Nieuws van 5 mei 2025
Microsoft houdt op 8 juni Xbox Games Showcase met aankomende games
Microsoft houdt op 8 juni Xbox Games Showcase met aankomende games Nieuws van 9 april 2025
Microsoft lekt per ongeluk nieuwe Xbox-UI met integratie Steam-gamelijst
Microsoft lekt per ongeluk nieuwe Xbox-UI met integratie Steam-gamelijst Nieuws van 21 maart 2025
Microsoft Xbox Adaptive Joystick voor spelers met beperking kost 30 euro
Microsoft Xbox Adaptive Joystick voor spelers met beperking kost 30 euro Nieuws van 19 maart 2025
Xbox-gamers krijgen Copilot voor Gaming om te helpen wanneer ze vastzitten
Xbox-gamers krijgen Copilot voor Gaming om te helpen wanneer ze vastzitten Nieuws van 13 maart 2025
The Verge: Aankomende Xbox-handheld wordt door ASUS gemaakt
The Verge: Aankomende Xbox-handheld wordt door ASUS gemaakt Nieuws van 13 maart 2025
Gerucht: Xbox Series X-opvolger verschijnt in 2027
Gerucht: Xbox Series X-opvolger verschijnt in 2027 Nieuws van 10 maart 2025
PS5-versie van Forza Horizon 5 vereist Microsoft-account
PS5-versie van Forza Horizon 5 vereist Microsoft-account Nieuws van 10 maart 2025
Activision voegt disclaimer toe voor AI-gegenereerde content in CoD: Black Ops 6
Activision voegt disclaimer toe voor AI-gegenereerde content in CoD: Black Ops 6 Nieuws van 26 februari 2025
Microsoft vraagt vanaf 20 april meer punten voor Xbox Game Pass-abonnement
Microsoft vraagt vanaf 20 april meer punten voor Xbox Game Pass-abonnement Nieuws van 24 februari 2025
Microsoft maakt AI-model dat gameplay kan genereren
Microsoft maakt AI-model dat gameplay kan genereren Nieuws van 20 februari 2025
Xbox-game Forza Horizon 5 komt deze lente naar de PlayStation 5
Xbox-game Forza Horizon 5 komt deze lente naar de PlayStation 5 Nieuws van 30 januari 2025
Xbox Series-consoles krijgen ondersteuning voor externe hdd's van meer dan 16TB
Xbox Series-consoles krijgen ondersteuning voor externe hdd's van meer dan 16TB Nieuws van 22 januari 2025
Microsoft zegt kopen Xbox-games op Android niet te kunnen aanbieden door rechter
Microsoft zegt kopen Xbox-games op Android niet te kunnen aanbieden door rechter Nieuws van 28 november 2024
'Gebruikers kunnen vanaf november gekochte games streamen via Xbox Cloud Gaming'
'Gebruikers kunnen vanaf november gekochte games streamen via Xbox Cloud Gaming' Nieuws van 13 oktober 2024
Meer producten en artikelen
Consoles Games Apple Google Microsoft Android Xbox iOS

Reacties (30)

-Moderatie-faq
30
29
2
0
0
23
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Noud071989 17 april 2025 08:44
En helaas nog steeds geen game pass op mijn lg tv! In Januari aangekondigd en in April nog steeds is hij er niet en ook geen nieuws is er wanneer het komt!
iqcgubon @Noud07198917 april 2025 09:24
En dit is dus de reden waarom ik helemaal geen Smart TV wil. Je hangt te veel af van een TV-boer die nu ook plots een OS en software moet ontwikkelen en onderhouden. Android box aan hangen van iemand die weet waar ze mee bezig zijn en die TV zelf zo dom mogelijk houden.
InfiniteSpaze @iqcgubon17 april 2025 13:49
Je hebt ook smart tv's met Android. Dat werkt prima. Kan alle apps prima downloaden via de Play Store of extra sideloaden als dat nodig is.

Maar ik ben al een lange tijd afgestapt van Samsung en LG omdat ik de OS daarvan niet echt open genoeg vindt.
hcQd @InfiniteSpaze17 april 2025 17:46
Maar Android TV heeft dan weer geen browser, dus kun je streamen wel weer vergeten.
InfiniteSpaze @hcQd18 april 2025 08:51
Een browser is niet nodig. De Xbox Game Pass App werkt prima.
hcQd @InfiniteSpaze18 april 2025 12:26
Tegelijkertijd wordt de Remote Play-functie uit de Xbox-app gehaald.
InfiniteSpaze @hcQd18 april 2025 13:39
oh shiiit. Dan moet je een browser installeren en dan zou het moeten werken

[Reactie gewijzigd door InfiniteSpaze op 18 april 2025 13:41]

Maikel64 @Noud07198917 april 2025 10:01
Zoals dit vaak gaat met zulke functies, dient er wat geduld te zijn.

Daarnaast is het helemaal nog niet zeker op welke modellen van LG dit gaat komen, dus ik heb niet al te hoge hoop dat de vorige generatie TV's (C4/G4) deze functie überhaupt gaan krijgen.
Djerique 17 april 2025 08:49
Is het ook mogelijk om je digitaal aangekochte Xbox games via de app te downloaden en te spelen op die platformen? (Beetje zoals Steam werkt)

Het zou gek zijn als je opnieuw een game zou moeten aanschaffen op een platform, waar je die games al op hebt gekocht.

Even afgezien van de Stream-your-own-games. Gezien je ze daarmee streamt.

[Reactie gewijzigd door Djerique op 17 april 2025 08:55]

Wolfos
@Djerique17 april 2025 09:07
Bedoel je aankopen via de app en dan downloaden op een Xbox of PC? Ja dat kan. Volgens mij kan je ook op afstand de installatie starten.
Olaf van der Spek @Djerique17 april 2025 11:06
Het zou gek zijn als je opnieuw een game zou moeten aanschaffen op een platform, waar je die games al op hebt gekocht.
Het is toch een ander platform?
Djerique @Olaf van der Spek17 april 2025 14:08
Het is toch een ander platform?
Als het de Xbox app is, dan draai je toch op hetzelfde softwareplatform? Ook al heet het een ander OS platform (iOS, Android of Nintendo Switch2).
oef! @Djerique17 april 2025 12:42
Uit het artikel:
Na de update kunnen gebruikers via de Xbox-app nieuwe games en dlc aanschaffen, toekomstige games preorderen en die laten voorinstalleren op hun Xbox.
Timmmeeehhh 17 april 2025 09:18
ik vraag me af of apple hier moeilijk over gaat doen, je kan in bol.com app bijvoorbeeld geen ebooks kopen omdat dat digitale producten zijn en dan komt de apple tax er bij, die verwijzen je dus door naar de website. Vraag me af hoe dat hier dan werkt.
AP3X @Timmmeeehhh17 april 2025 09:22
Lijkt mij geen probleem. De PlayStation app kan dit al enkele jaren
MixEnte @AP3X17 april 2025 10:28
Al sinds de vorige generatie consoles kon dat via de app.
MrDaViper @AP3X17 april 2025 11:10
net als met de steam app ook.
Game kopen via gsm en remote installeren op gelijk welk van je toestellen die met je steam account ingelogged zijn
dimitrios007 17 april 2025 10:38
Microsoft is in mijn ogen een 3rd party geworden met de Xbox merk. Jammer mis die Microsoft van de eerste xbox en xbox 360. Vind hun nu inspiratieloos en ambitieloos geworden.

[Reactie gewijzigd door dimitrios007 op 17 april 2025 10:38]

DeadPhoenix86 @dimitrios00717 april 2025 12:47
Het blijft een bedrijf wat vooral veel focused op Software.
Dus, Ik kijk hier niet eens van op. De Volgende Xbox wordt gewoon een PC met een aangepast Windows OS. Blijkbaar kan je dus ook games spelen van Steam, GOG, EA, Ubisoft, Epic Games etc.
Bombaron @DeadPhoenix8617 april 2025 13:53
Xbox gebruikt al een aangepast Windows OS, wat natuurlijk vrij logisch is met UWP.
GoogleWave 17 april 2025 10:43
Dit vind ik zelf al jarenlang een prettige functie van de PlayStation app dus fijn dat Xbox gebruikers dit ook krijgen nu
dutchgio 17 april 2025 12:00
Remote play via de browser is wel bijzonder. Je kunt er dan uiteraard op meer soorten apparaten gebruik van maken maar voor een mobiel apparaat is een app toch juist wel de handige manier om te gebruiken.
hcQd @dutchgio17 april 2025 12:55
Zeker ook omdat je dan via standen de refreshrate in kunt stellen, of de scherm-timeout.
Xbeek 17 april 2025 13:11
Ik zou heel graag de Xbox-app op mijn Apple TV installeren...
Cloud gaming op TV met media spelertje van nog geen €200, lijkt me mooie toekomst!
Glaspeer @Xbeek18 april 2025 05:26
Grote kans dat deze niet/nooit komt in verband met Apple Arcade.

Afgelopen jaar mijn Xbox Series X verkocht want geëmigreerd naar Nieuw Zeeland...

Om toch iets te hebben om op te gamen een OLED Switch aangeschaft in maar begint me nu al te vervelen :P

Inmiddels wel gekeken om een nieuwe Xbox Series S/X te kopen maar aangezien ik pas een Apple TV 4K heb aangeschat even in de 'materie' (x)Cloud gaming gedoken en er blijkt een app beschikbaar te zijn die Cloud gaming voor Xbox Game Pass aanbiedt, namelijk OneCast (7 dagen vrij om te proberen, eenmalig €30 dollar om te activeren).

Nu dus (voorlopig) een Game Pass Ultimate abonnement en een losse controller gekocht. Ik moet zeggen dat het prima speelt via OneCast (soms wat kleine haperingen/lag). De kwaliteit is dan wel geen 4K (1080pHQ) maar voor mij nu voldoende!
Koen88 17 april 2025 14:24
Jammer dat de Remote Play er uit gaat, die gebruik ik juist vaak. Via de browser zie ik niet zitten, dus dan gaan we het gewoon maar niet meer gebruiken. Werd wel tijd dat je via de app games kan kopen.
Linksquest Moderator Spielerij
17 april 2025 15:27
Mooie update, vond het al jammer dat het niet kon, want op onder andere Playstation en Steam kon dit wel al. Vind het wel nog altijd jammer dat je niet meer makkelijk via de App kon Cloud gamen, ja het werkt goed via de browser, maar het was via de app net iets gemakkelijker. Ook jammer dat ze Remote Play eruit halen, maar van de andere kant heb ik dat al jaren niet meer gebruikt, dus echt missen doe ik het niet.
mutley69 17 april 2025 17:13
M.a.w. Apple vangt niks qua opbrengsten van die games die op iOS kunnen draaien? We zijn benieuwd.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.