Activision voegt disclaimer toe voor AI-gegenereerde content in CoD: Black Ops 6

Activision bevestigt dat het generatieve AI heeft gebruikt bij het ontwikkelen van Call of Duty: Black Ops 6. Diverse CoD-spelers riepen de uitgever op om transparant te zijn over het gebruik van AI, onder meer nadat een laadscherm een zombiehand met zes vingers toonde.

De uitgever vermeldt nu op de Steam-pagina van Black Ops 6 dat er generatieve AI-tools zijn gebruikt 'om bepaald in-gamemateriaal te helpen ontwikkelen'. De disclaimer was nog niet aanwezig bij de release van de shooter op 25 oktober 2024. Het is niet duidelijk waarom de uitgever nu pas transparant is over het gebruik van AI. Ontwikkelaars moeten van Valve al enige tijd open zijn over het gebruik van AI in games op Steam.

Vlak na de release van Call of Duty: Black Ops 6 schreven diverse gamesites, waaronder IGN, over de aanwezigheid van AI-gegenereerde content in het schietspel. De kritiek was voornamelijk gericht op een laadscherm van een zombie met kerstmanpak, waarop een zombiehand met zes vingers is te zien. Generatieve AI heeft regelmatig moeite met het correct genereren van handen.

Een andere afbeelding voor een in-game-evenement leek eveneens een hand met zes vingers en geen duim te bevatten. Wired bracht in juli vorig jaar ook al naar buiten dat Activision een AI-gegenereerd virtueel item verkocht in Modern Warfare III. Ten tijde van de grote ontslagronde van 1900 medewerkers bij de gamingdivisie van Microsoft zou Activision vaker AI gebruikt hebben bij het maken van 2d-content, zoals laadschermen.