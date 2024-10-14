Xbox Game Pass gaat CoD: Black Ops 6 en Warzone aanbieden via Cloud Gaming

Microsoft brengt meerdere Call of Duty-games op 25 oktober uit voor de Xbox Game Pass Ultimate-functie Cloud Gaming. Black Ops 6, Modern Warfare III en Warzone zijn vanaf dan via de cloudgamingdienst te spelen.

Call of Duty: Modern Warfare III en Warzone zijn al langer via de Xbox Game Pass verkrijgbaar. Vanaf 25 oktober, op de dag dat Black Ops 6 uitkomt, zullen de drie vermelde games tevens te streamen zijn via Cloud Gaming, aldus Microsoft. De cloudfunctie is alleen beschikbaar voor afnemers van het Game Pass Ultimate-abonnement, dat sinds deze zomer net als de andere abonnementen voor de gamedienst duurder is geworden. Cloud Gaming is beschikbaar op onder meer de Xbox One, Xbox Series X en S, pc, Android- en iOS-smartphones, recente Samsung-tv's, Amazon Fire TV en enkele Meta Quest-VR-headsets.

Xbox game pass cod

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 14-10-2024 18:59 28

14-10-2024 • 18:59

28

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Reacties (28)

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niels2322 14 oktober 2024 19:02
Is dit een beetje te doen op de cloud? De singleplayer lijkt me wel geinig op de cloud, maar Warzone is toch niet te doen? Of is dat tegenwoordig anders?
MalPhunktion @niels232214 oktober 2024 20:13
Je bent niet verplicht om te streamen. Je kunt met Game Pass Ultimate ook installeren op Windows of Xbox console. Ik betrap me er regelmatig op dat ik sommige games net zo lief via m’n MacBook + Xbox controller speel als dat betekent dat ik lekker in de tuin kan zitten of tijdens een lazy Sunday op bed. Ik speel ook vaker lokaal via PC of stream dan lokaal op m’n Xbox.

Maar moet zeggen dat ik erg te spreken ben over de latency (of gebrek daaraan). Ja, bij games waar timing key is, zullen ervaren gamers ongetwijfeld tegen frustraties aanlopen, maar overall heb ik eigenlijk maar heel weinig last van framedrops of bufferissues. Ik heb Assassins Creed Origins helemaal via cloud uitgespeeld (via LG smart tv), zonder gezeik. Voor competitieve shooters heb je vermoedelijk wel een significant nadeel als je serieus speelt, zeker als de time to kill erg laag is.

Edit: ik heb 500/500 glasvezel liggen

[Reactie gewijzigd door MalPhunktion op 14 oktober 2024 20:14]

Ro4x @niels232214 oktober 2024 19:34
Ik heb dit een aantal keer gedaan met verschillende shooters. Ik heb goed internet. Dan is het prima te doen, native speelt toch lekkerder maar voor hen die het native niet kunnen draaien of onderweg het e.e.a. willen proberen is het een goede uitkomst.
Vagax @niels232214 oktober 2024 20:33
Speelde voor een lange tijd Battlefield via de cloud en dat ging eigenlijk prima, beeld kwaliteit blijft een dingetje aangezien het maximaal 1080p is maar vaak genoeg vergeet ik even dat ik dit aan het streamen ben wat indrukwekkend blijft.

Latency is vrij strak en voelt vrij direct aan.
Tha @niels232221 oktober 2024 22:44
Werkt eigenlijk gewoon top, heb hier wel glasvezel maar ook op vakantie speelt het met de meeste spellen meer dan acceptabel. Het gemak van niks hoeven te installeren en dus nooit ruimte gebrek hebben, plus een hele Netflix library en straks ook je gekochte niet gamepass games spelen is voor mij de echt top. Er zullen heus mensen zijn die teveel lag ervaren maar ik stoor me werkelijk nergens aan
reaL_G 14 oktober 2024 19:06
Dus niet day one beschikbaar op gamepass core en standaard.
Finraziel
@reaL_G14 oktober 2024 19:24
Inderdaad, dat is een paar maanden geleden veranderd, nieuwe releases komen niet naar standaard... En kwamen al nooit naar core, dat is meer het equivalent van het oude gold abo (met nu een kleinere collectie games in plaats van de maandelijks te claimen games).
Inverted_World @Finraziel14 oktober 2024 20:16
Los van Cloud Gaming, komt COD6 gewoon uit op release day voor Gamepass volgens mij?
Finraziel
@Inverted_World14 oktober 2024 22:38
Heb er niks expliciet van gezien of zo (volg het ook niet echt veel buiten t.net), maar gezien ultimate nu specifiek als pre heeft dat het day 1 alle first party titels krijgt, verwacht ik hem niet direct in standard (de niet ultimate variant voor console) te zien.
Inverted_World @Finraziel14 oktober 2024 22:55
Dat geld duidelijk enkel voor Cloud Gaming. COD Black Ops 6 komt gewoon uit op release day.

Van de Activision website:.
Launching worldwide on October 25, Call of Duty: Black Ops 6 is available for pre-order now on Xbox (Xbox Series X|S and Xbox One), PlayStation (PlayStation 5 and PlayStation 4), and PC through Microsoft Store, Battle.net, and Steam, and coming to Game Pass on Xbox consoles and PC (Microsoft Store only) at launch. Game Pass Ultimate and Game Pass Console players can download and pre-install COD HQ and Call of Duty®: Warzone™.

[Reactie gewijzigd door Inverted_World op 14 oktober 2024 23:08]

Finraziel
@Inverted_World14 oktober 2024 23:50
Hmm zo duidelijk vind ik het niet eigenlijk... Het zou kunnen maar het zou me ook helemaal niks verbazen als ze gewoon heel erg onduidelijk zijn in de communicatie daar... "coming to Game Pass on Xbox consoles and PC", dat kun je uitleggen als het komt naar gamepass console... Maar die tier bestaat helemaal niet meer. Dat heet nu gamepass standard en dat zeggen ze niet expliciet. Als het alleen naar gamepass ultimate komt dan komt het nog steeds naar "gamepass op console".
Ik denk dat je het moet lezen in de zin van ze hebben lijsten van games voor console, pc en cloud. Dit bericht zegt dus dat het ook naar cloud komt en dat is wellicht nog niet bijgewerkt op de Activision site.
Misschien valt het mee en zit hij straks wel gelijk in standard, maar MWIII zit ook alleen in ultimate (en pc)...
OrbNL @reaL_G14 oktober 2024 20:30
Komt niet naar core, pas later naar standaard
computerjunky 14 oktober 2024 19:07
In mijn ervaring met nline shooters kan dit 1 van de 2 dingen betekenen.

- Deze spelers ziin free kills voor de mensen met een goede verbinding en pc.
- Alle mensen met een goede pc en goed internet krijgen dermate veel latency compensatie voor hun kiezen waardoor het bijna onspeelbaar is.

Latency compensatie is waardoor ik gestopt ben met competitief shooters spelen omdat het simpelweg absurd is dat mijn 3ms ping naar de server in Amsterdam werd verhoogt naar bijna 40ms terwijl iemand met een ping van 21 naar de server geen negatieve compensatie kreeg. Ik moest letterlijk torrents aanzetten en netwerk instellingen limiteren om een hogere ping te krijgen en niet benadeeld te worden.
johanneslol @computerjunky14 oktober 2024 19:36
Of ze matchen alleen mensen die streamen. Ik verder is er nog een 3de mogelijkheid. De mensen die via cloud streamen zitten dichter bij de server die de match host waardoor ze een oneerlijk voordeel krijgen.
computerjunky @johanneslol14 oktober 2024 20:15
Lijkt me dat daar niet genoeg gebruikers voor zijn mar zou inderdaad het beste zijn. Ik vond cross play met consoles al niet geweldig als ervaring.
SinergyX
@computerjunky14 oktober 2024 20:09
Ping naar de server is slechts 1 aspect, je hebt ook nog je gewone input latency op de controller en op je TV/monitor. Ik heb TV/monitors gezien die tot 100ms input latency hebben, dan maakt die paar extra ms ping nog bar weinig uit. Lang niet iedereen is een elite ~25ms reactie shooter, er zal altijd iemand beter zijn, sneller zijn, betere hardware, maar ook genoeg op oude hardware, brakke wifi, of gewoon matig zijn in shooters in het algemeen.
OrbNL @SinergyX14 oktober 2024 20:33
Precies, ik heb een <10ms 120hz tv, Xbox en controller via draad. Dit compenseert mijn matige skills net voldoende 😎
Tri Force 14 oktober 2024 19:12
Voor Gamepass gebruikers prachtig nieuws en Single player via Cloud lijkt me wel te doen maar Online Multiplayer via Cloud ? ben benieuwd.. en als je gewoon fun wilt dan zal het ook nog wel te doen zijn maar echte competitie.. nee dat zal niet slagen.. is er eigenlijk wel een single player en is er een soort van character chreation en of development en free roaming ? denk niet dat CoD iets voor een rpg speler is maar wie weet want het ziet er wel interessant uit.
phray @Tri Force14 oktober 2024 23:37
Nvidia heeft al laten zien dat ze cloud streaming kunnen doen met minder latency dan native op een console. Als Microsoft dat kan matchen met xCloud zou dus niet uitmaken.
Tri Force @phray15 oktober 2024 07:54
Dat is indrukwekkend inderdaad maar ik denk niet dat xCloud gaat lukken want ik heb al eens vergelijking gezien en Nvidia doet het gewoon beter dan XB maar wie weet nu Andoid makkelijker te integreren is met XB services gaat MS misschien meer in xCloud investeren want ja Gamepass en xCloud past prachtig binnen de mobile industrie maar dan moet je ook stabiele competitie aan kunnen bieden met spellen als CoD, Overwatch, WoW, Sea of thieves enz.

Blijf zelf eerst bij consoles en handhelds die native kunnen spelen en dan maar meer voor hardware uitgeven maar wie weet wat er komt want het zou wel prachtig zijn dat je met één simpel apparaat thuis en onderweg kunt spelen maar XB zou mogelijk ook met een Steamdeck komen en dat zou weer in strijd zijn met XB services zoals xCloud.. heb het al op een simpele MS surface tablet geprobeerd van 300€ en ja opzich werkt het wel.
OrbNL @Tri Force14 oktober 2024 20:35
Warzone en Zombies kun je zien als free roaming 👍
Tri Force @OrbNL15 oktober 2024 07:58
ah ok maar ik loop liever zelf wat rond ^^ maar waarom geen free roam ? dacht dat Ghost Recon dat wel had ? ik vindt open wereld gewoon prachtig het voelt natuurlijk en er is zoveel te ontdekken.
OrbNL @Tri Force16 oktober 2024 22:43
Je kunt iig Zombies solo spelen, medespelers zijn blauwe stipjes en friendlies mocht je hulp nodig hebben of ze willen joinen. Genoeg te looten, objectives te halen en missies te spelen
Tri Force @OrbNL17 oktober 2024 08:54
Ah ok ik zal eens kijken ^^ bedankt Orbie en veel plezier.
Hamoudi1995 14 oktober 2024 19:05
Dat is wel nice moet ik zeggen! Kan niet wachten om voor het eerst COD op releasedag te spelen ☺️🤩🙏🏼
Wienen 15 oktober 2024 09:46
Ik ben zeer benieuwd, ik stream met enige regelmaat m'n xbox (cloud) games naar m'n Steam Deck, en i.c.m. de Xbplay app, welke een clarity boost mee kan geven ziet het er echt zeer strak uit! En speelt het voor de meeste games ook echt lekker weg!
macoud12 15 oktober 2024 11:08
Goed om te weten dat ze een deal hierover hebben weten te sluiten met Ubisoft.
MPIU8686 15 oktober 2024 11:36
Staat nog steeds niet op punt door de vertraging die je oploopt tijdens het streamen (zeker als je geen abonnee met een glasvezelkabel hebt), beeldkwaliteit is ook aanzienlijk slechter. Gewoon op de PC of console voorgeïnstalleerd werkt zoals het zou moeten en krijg je het beeld waarvoor je betaald, op die manier moet er veel minder data over de kabel van je provider.

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