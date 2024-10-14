Xbox Game Pass gaat CoD: Black Ops 6 en Warzone aanbieden via Cloud Gaming

Microsoft brengt meerdere Call of Duty-games op 25 oktober uit voor de Xbox Game Pass Ultimate-functie Cloud Gaming. Black Ops 6, Modern Warfare III en Warzone zijn vanaf dan via de cloudgamingdienst te spelen.

Call of Duty: Modern Warfare III en Warzone zijn al langer via de Xbox Game Pass verkrijgbaar. Vanaf 25 oktober, op de dag dat Black Ops 6 uitkomt, zullen de drie vermelde games tevens te streamen zijn via Cloud Gaming, aldus Microsoft. De cloudfunctie is alleen beschikbaar voor afnemers van het Game Pass Ultimate-abonnement, dat sinds deze zomer net als de andere abonnementen voor de gamedienst duurder is geworden. Cloud Gaming is beschikbaar op onder meer de Xbox One, Xbox Series X en S, pc, Android- en iOS-smartphones, recente Samsung-tv's, Amazon Fire TV en enkele Meta Quest-VR-headsets.