Toen de overname van Activision Blizzard door Microsoft vorig jaar werd afgerond, hadden veel Xbox-gamers dezelfde vraag: betekent dit dat de nieuwe Call of Duty direct op abonnementsdienst Xbox Game Pass verschijnt? Want bijna alle Microsoft-games verschijnen meteen op Game Pass. Microsoft hield de lippen stijf op elkaar. Tot een paar maanden geleden, toen de uitgever met veel bombarie aankondigde dat Black Ops 6 vanaf dag één via Game Pass te spelen zal zijn. En zo geschiedde: iedereen met een pc of Ultimate Game Pass-abonnement kan vanaf 25 oktober Black Ops 6 spelen. Hoewel Microsoft concrete verkoopcijfers achterwege laat, was het openingsweekend van Black Ops 6 volgens de uitgever het succesvolste openingsweekend in de franchise.

Nooit eerder waren er zoveel Call of Duty-spelers tegelijkertijd online, en nooit eerder speelden zij samen in zo weinig tijd zoveel potjes. Dat is ergens een tikkeltje ironisch. Niet omdat de multiplayer van Call of Duty: Black Ops 6 teleurstelt. Dat is absoluut niet zo. Het is ironisch omdat deze multiplayer best wel intimiderend kan zijn, zeker voor nieuwkomers. Juist de Black Ops 6-multiplayer, die veel nieuwe spelers trekt via Game Pass, wordt op een razendsnel tempo gespeeld. Het tempo is zo hoog dat zelfs ervaren spelers moeite hebben om looppatronen van tegenstanders in te schatten. Dat maakt de multiplayer van Black Ops 6 dus een tikkeltje ontoegankelijk.

Dat is helemaal niet erg, sterker nog, dat heeft wel wat. Bovendien kun je Black Ops 6 alsnog wel op een lager tempo spelen. Je moet enkel even wennen aan het feit dat tegenstanders overal vandaan kunnen komen. Maar zelfs dan is de multiplayer van Black Ops 6 er niet zo een die je even lekker onderuitgezakt speelt. Voorover leunen, een blikje Energy binnen handbereik en knallen tot je palmen zweten: dat is het devies. Wie daar geen trek in heeft of zijn voet even van het gaspedaal wil halen, kan natuurlijk ook terecht bij de coöperatieve Zombies-modus of de verhalende singleplayer.