Activision houdt op 6 september multiplayerbèta Call of Duty: Black Ops 6

Activision en Treyarch stellen op 6 september vanaf 19.00 uur Nederlandse tijd de open multiplayerbèta voor Call of Duty: Black Ops 6 beschikbaar. De testfase duurt tot hetzelfde uur op 9 september. De shooter komt op 26 oktober volledig uit.

Voor gamers die de game al als preorder hebben aangeschaft of een Xbox Game Pass-abonnement afnemen, is er een gesloten bètaperiode van 30 augustus 19.00 uur tot 4 september dezelfde tijd. De vermelde bèta's zijn op alle platforms waarvoor Call of Duty: Black Ops 6 uitkomt, gelijktijdig beschikbaar, ofwel op de Xbox One, de Series X en S, de PlayStation 4 en 5, en de pc.