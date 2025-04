Activision Blizzard heeft Call of Duty: Black Ops 6 uitgebracht. De game is beschikbaar voor de Xbox One, de Series X en S, de PlayStation 4 en 5, voor de pc en via Xbox Game Pass, zowel als download als via Cloud Gaming.

Spelers kunnen zowel de singleplayercampagne als de multiplayermodus spelen. Call of Duty: Black Ops speelt zich begin jaren negentig af in onder meer Amerika, Rusland en Zuid-Europa. Tweakers schreef daar al eerder over, toen Activision Blizzard aankondigde dat de game 25 oktober uit zou komen. Om de game te spelen is een permanente internetverbinding nodig, ook voor de singleplayercampagne.