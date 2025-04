Bitwarden heeft sdk-licentie weer aangepast naar publieke GPL 3.0-licentie

Bitwarden heeft de licentie van zijn ontwikkelaarskit aangepast naar een GPL 3.0-licentie. Eerder deze week bleek er in de sdk een beperking in het licentiemodel te zitten, waardoor dat niet volledig vrij te gebruiken was. Bitwarden zegt dat dit nu verholpen is.

Bitwarden-oprichter en -cto Kyle Spearrin zegt in een comment op GitHub dat voortaan alle sdk-packages hetzelfde licentiemodel gaan gebruiken 'dat Bitwarden historisch voor al zijn clients gebruikt'. Spearrin verwijst naar Bitwardens licentiepagina. Bitwarden-clients, waar de sdk ook onder valt, zijn beschikbaar onder een GPL 3.0-licentie.

In de GitHub-repo van specifiek de sdk-internal-package is die informatie ook opgenomen in het licentieakkoord. "De sdk-internal-referentie gebruikt op dit moment alleen GPL-licenties", schrijft Spearrin. "Als daar in de toekomst Bitwarden License-code aan wordt toegevoegd, zullen we een manier aanbieden om meerdere varianten van de client te bouwen, vergelijkbaar met hoe we dat nu met de webkluisclients doen."

Bitwarden kreeg eerder deze week veel kritiek nadat de dienst de licentie van zijn software development kit aanpaste naar een eigen licentiemodel omzette. Met die licentie mochten ontwikkelaars geen toepassingen meer bouwen buiten het Bitwarden-ecosysteem of voor eigen, alternatieve sdk's. Bitwarden bood zijn software altijd opensource aan onder een GPL-licentie, waarmee het zich onderscheidt van de meeste grote wachtwoordmanagers. Het kreeg daarom veel kritiek van gebruikers, die juist het open karakter van dat licentiemodel waardeerden.

Update 7-11: in het artikel werd Kyle Spearrin eerst Kevin genoemd.