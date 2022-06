LastPass beperkt gratis abonnement tot één soort apparaat

LastPass beperkt zijn gratis abonnementen. Vanaf 16 maart werken gratis accounts enkel nog op één soort apparaat naar keuze: computers of mobiele apparaten. Om LastPass op meer soorten apparaten te gebruiken, is een betaald abonnement nodig.

Gebruikers met een gratis account moeten na 16 maart bepalen op welk type apparaat ze de dienst willen gebruiken. Dat kunnen ze doen door na die datum in te loggen op het apparaat van hun voorkeur. Daarna is het mogelijk om drie keer te wisselen van type apparaat. Volgens LastPass is die keuze enkel bedoeld om gebruikers de kans te geven om te zien wat hun voorkeur heeft.

Wie LastPass wil blijven gebruiken op zowel computers als mobiele apparaten, moet overstappen op een betaald abonnement. Gebruikers krijgen daar een aanbieding voor, blijkt uit berichten op het forum van Tweakers.

Als gebruikers computers kiezen als voorkeursapparaat, dan kunnen ze LastPass gebruiken op iedere computer en laptop, maar niet op mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en smartwatches. Die apparaten zijn allemaal beschikbaar als de voorkeur voor mobiele apparaten is gekozen. Er is geen limiet op het aantal computers of mobiele apparaten.