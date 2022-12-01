LastPass: hackers hadden toegang tot 'bepaalde klantgegevens' bij nieuw datalek

LastPass meldt dat hackers toegang hadden tot zijn cloudopslag, waarbij 'bepaalde klantgegevens' zijn ingezien. Volgens het bedrijf blijven wachtwoorden 'veilig versleuteld'. De hackers kregen toegang tot de opslag met gegevens die zijn buitgemaakt bij een eerdere hack.

LastPass schrijft in een blogpost dat het bedrijf onlangs 'ongewone activiteit' ontdekte binnen een cloudopslagdienst van een derde partij, die wordt gebruikt door LastPass en dochteronderneming GoTo. De wachtwoordmanager heeft vastgesteld dat een onbevoegde partij daarbij toegang kreeg tot 'bepaalde elementen van klantgegevens'.

LastPass zegt niet wat voor gegevens precies zijn ingezien. Het bedrijf doet momenteel onderzoek naar de omvang van het incident en naar welke specifieke klantgegevens zijn buitgemaakt. LastPass schrijft wel dat de wachtwoorden van klanten 'veilig versleuteld blijven'. Het bedrijf slaat geen decryptiesleutels op op zijn servers.

Dit is de tweede hack bij LastPass dit jaar. In augustus wist een hacker via een ontwikkelaarsaccount toegang te krijgen tot de systemen van het bedrijf. Bij die hack werd broncode en andere 'gepatenteerde technische informatie' van LastPass gestolen, maar werden geen klantgegevens ingezien.

Bij dit nieuwe datalek maakten hackers gebruik van gegevens die zijn buitgemaakt bij dat eerdere incident uit augustus, om zo toegang te krijgen tot de cloudopslag van LastPass. Het bedrijf werkt samen met securitybedrijf Mandiant om de hack te onderzoeken en heeft de politie op de hoogte gesteld van de aanval. LastPass blijft volledig operationeel, schrijft het bedrijf.