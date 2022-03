LastPass gaat verder als zelfstandig bedrijf

LastPass wordt een onafhankelijk bedrijf en zal zich afsplitsen van het huidige moederbedrijf LogMeIn. Het bedrijf kocht de wachtwoordenmanager in 2015; er was toen 125 miljoen dollar gemoeid met de deal.

In een blog kondigt LogMeIn-ceo Bill Wagner de afsplitsing van LastPass aan. Volgens Wagner gaan klanten weinig merken van het feit dat LastPass een onafhankelijk bedrijf wordt. "Geen zorgen, er zullen geen veranderingen plaatsvinden als het gaat om je account of data in je vault", aldus Wagner. Volgens Wagner is dit het juiste moment voor LastPass om een eigen bedrijf te worden, omdat de wachtwoordmanager veel nieuwe gebruikers heeft gekregen in de afgelopen anderhalf jaar.

LastPass voerde begin dit jaar al wijzigingen door in zijn abonnementen. Gratis accounts kunnen LastPass sinds februari nog maar op één soort apparaat openen. Wanneer je de wachtwoordenmanager op zowel desktop als mobiele apparaten wil gebruiken, moet je een betaald abonnement nemen. Tweakers schreef eerder dit jaar een achtergrondartikel over deze opvallende keuze van LastPass.

Het moederbedrijf geeft geen specifieke reden voor het afsplitsen van LastPass. LogMeIn nam LastPass in 2015 over voor 125 miljoen dollar. In 2019 werd LogMeIn verkocht aan twee private equity-bedrijven voor 4,3 miljard dollar.