De gratis versie van LastPass zal vanaf 16 maart nog maar werken op óf mobiel óf computers. De wijzigingen zijn voor sommige gebruikers ingrijpend, maar het bedrijf legde niet goed uit waarom die stap juist nu nodig is.

Het was dinsdag nieuws waar veel op is gereageerd: LastPass beperkt synchronisatie tot één soort apparaat. Gebruikers kunnen vanaf 16 maart de dienst gebruiken op mobiele apparaten of op computers, maar niet op allebei. Wel kunnen gebruikers eerst nog drie keer wisselen. Voor het gebruik op mobiel én computers is een betaald abonnement nodig.