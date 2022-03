Audi-bezitters kunnen tegen betaling functies toevoegen aan auto via app

Audi maakt Functions on Demand beschikbaar. Daarmee kunnen autobezitters via een app functies voor hun Audi aanschaffen voor de duur van één, zes of twaalf maanden. Het gaat om features als digitale radio, een parkeerassistent en adaptive cruise control.

Audi presenteert Functions on Demand als een manier voor autobezitters om ook na aanschaf van hun auto nog extra's toe te voegen. Dat werkt met periodieke betalingen; het is niet mogelijk om functies aan te schaffen met een eenmalige betaling.

Er zijn features te koop in drie categorieën: lichttechnologie, assistentiesystemen en infotainment. Per auto verschilt het precieze aanbod aan beschikbare functies en Audi zegt in de toekomst het aanbod uit te breiden. Iedere functie is te bestellen voor de gebruiksduur van een maand, zes maanden of een heel jaar. Audi stelt dat gebruikers zo bijvoorbeeld het Matrix LED-pakket kunnen activeren in de donkere wintermaanden. Na afloop van de periode krijgen gebruikers een herinnering. Verlenging gebeurt alleen als de klant dat bevestigt.

Functions on Demand werkt via de myAudi-app of de myAudi-webomgeving. Op basis van het chassisnummer van de auto krijgen gebruikers de beschikbare functies te zien. Als gebruikers een functie kopen, wordt die via een over-the-air-update geactiveerd op de auto. Het digitaal aanschaffen van features werkt alleen met nieuwe Audi-modellen. Het gaat om de A4, A5 en e-tron vanaf modeljaar 2020 en de A6, A7, Q5, Q7 en Q8 vanaf modeljaar 2021.

Klanten hebben 14 dagen annuleringsrecht na het aanschaffen van Functions on Demand. De aankopen zijn gebonden aan een auto. Bij verkoop worden geactiveerde functies dus meeverkocht. In zijn aankondiging noemt Audi alleen de prijzen van de grootlichtassistent en MMI-navigatie. Dat zijn de goedkoopste en duurste functies.