Audi onderzoekt gebruik van elektrische auto's als accu voor thuis

Audi onderzoekt de integratie van elektrische auto's in het elektriciteitsnet van thuisgebruikers. De focus ligt voor de fabrikant op bidirectional charging, waarbij de auto-accu niet alleen oplaadt, maar ook energie levert.

De autofabrikant onderzoekt meerdere toepassingen voor het bidirectional charging, het gros van de toepassingen gaat om het leveren van energie aan het huis van de eigenaar. Zo denken Audi en samenwerkingspartner Hager Group aan een huis met zonnepanelen, waarbij het huis die energie op dat moment niet aankan. Dan zou de elektrische Audi opgeladen kunnen worden met de overtollige stroom, waarbij de auto zelf bepaalt welk deel van de energie naar de auto moet en welk deel naar huishoudelijke apparaten moet. Wanneer de zon niet schijnt, zou de Audi weer energie kunnen leveren aan het huis.

Audi stelt dat een volledig geladen e-tron-auto een gezinshuishouden een week lang van energie zou kunnen voorzien. Met welk accupakket een e-tron dit zou kunnen is niet duidelijk; de e-tron wordt geleverd met een 95kWh- en 71kWh-accu. Een ander voorbeeld is met een energieleverancier die werkt met variabele energietarieven. Overdag, wanneer de tarieven hoog zijn, zou de e-tron energie kunnen leveren aan het huis. 's Avonds, wanneer de tarieven weer laag zijn, zou de auto juist opgeladen kunnen worden.

Een andere toepassing gaat over het ontlasten van het elektriciteitsnet, waarbij de auto-accu wordt opgeladen op het moment dat zonnepanelen en windmolens te veel energie opwekken voor het elektriciteitsnet. De auto-accu zou weer voor een huis als energiebron kunnen werken als er een netstoring is. Audi zegt dit in de praktijk te hebben getest met een e-tron met nieuwe laadtechnologie die productierijp is, een dc-wallbox met een laadcapaciteit van maximaal 12kW en een 9kWh-thuisaccu.

Audi focust zich met het bidirectional charging naar eigen zeggen op gebruiksgemak en wil dat de consument alleen de auto hoeft in te pluggen om er gebruik van te kunnen maken. De fabrikant lijkt zich voornamelijk te focussen op vehicle to home, over vehicle to grid zegt Audi weinig. Tweakers schreef onlangs een achtergrondartikel over vehicle-to-grid.