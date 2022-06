Corning: zevende generatie Gorilla Glass overleeft val van twee meter

Corning introduceert Gorilla Glass Victus, de zevende generatie van het beschermglas dat bij veel smartphones wordt toegepast. Volgens de fabrikant is het nieuwe glas beter bestand tegen vallen en ook krasbestendiger.

Bij eigen tests van Corning overleven smartphones met het nieuwe glas een val van 2 meter op een harde ondergrond. Bij Gorilla Glass 6 noemde de fabrikant een valhoogte van 1,6 meter. Ook is het nieuwe glas volgens de maker 'tot twee keer krasvaster' dan de vorige generatie. Het is niet duidelijk waar dat precies op is gebaseerd; in documentatie over Gorilla Glass 6 hanteert Corning andere methodes dan in de documentatie over Gorilla Glass Victus.

Gorilla Glass Victus is de zevende generatie van het glas in de serie; de Gorilla Glass 6-variant bestaat sinds 2018. Fabrikanten kunnen het glas afnemen met diktes van 0,4 tot 1,2mm, of andere diktes op speciaal verzoek. Volgens geruchten is de Galaxy Note 20 Ultra de eerste smartphone die het nieuwe beschermglas krijgt.