Overheid subsidieert aanleg vehicle-to-gridlaadpalen in 21 Nederlandse gemeenten

De Nederlandse overheid investeert 5 miljoen euro in de aanleg van 472 'slimme laadpalen' in 21 gemeenten. De laadpalen kunnen op piekmomenten stroom van elektrische auto's terugleveren aan het elektriciteitsnet.

De overheid spreekt van een subsidie voor laadpleinen met 472 slimme laadpunten in 21 gemeenten verspreid over Nederland. Welke gemeenten dat worden is niet bekend, maar Utrecht zal daar zeker bij zitten. Daar verschijnen in totaal twintig nieuwe laadpleinen. Utrecht experimenteert al langer met vehicle-to-grid-laadpalen, ook met palen die op zonnepanelen zijn aangesloten.

Volgend jaar moeten de eerste slimme laadpleinen met hulp van de subsidie gereed zijn. De bedoeling is dat automobilisten op termijn geld kunnen verdienen door elektriciteit uit de accu's van hun elektrische auto terug te leveren aan het net, op momenten van grote vraag. De palen werken op groene stroom. De verstrekking van de subsidie is onderdeel van het doel van de overheid om de uitstoot van CO₂ terug te dringen.