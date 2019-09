'Site met iPhone-hacks viel ook telefoons met Android en pc's met Windows aan'

De sites met daarop hacks om iPhones binnen te dringen bevatten ook exploits voor lekken in Android-telefoons en Windows-pc's. Dat meldt Forbes op basis van anonieme bronnen. De aanvallen zouden gericht zijn op een minderheidsgroep in China.

Volgens de bronnen van Forbes wisselden de beheerders van de sites de exploits als de groep die de hackers wilden treffen, andere apparaten ging gebruiken om online te gaan. De hackers zouden in dienst zijn van de Chinese overheid; de groep die zij wilden treffen, zijn Oeigoeren, meldt Techcrunch. In China leven elf miljoen Oeigoeren in de Chinese regio Xinjiang. Die moslimgroep wordt al jaren opgejaagd door de Chinese overheid.

Vorige week onthulden beveiligingsonderzoekers van Google het bestaan van de sites. Die maakten het mogelijk om iPhones te bespioneren zodra gebruikers de site alleen maar bezochten. Daarvoor was geen actie van de gebruikers zelf nodig. De Google TAG-onderzoekers vonden vijf unieke iPhone-exploitketens, waarmee bij vrijwel alle versies van iOS 10 tot aan iOS 12 binnengedrongen kon worden. De aanvallers maakten daarvoor gebruik van verschillende kwetsbaarheden, waaronder een zeroday waarvan het bestaan nog niet bekend was.

Het is nog altijd onbekend op welke sites de code draaide. Apple, Google en Microsoft hebben alle drie nog niet openlijk gereageerd op de informatie dat hun besturingssysteem onderdeel was van de campagne om apparaten af te luisteren. Omdat Forbes zich beroept op anonieme bronnen, is het onbekend welke kwetsbaarheden de Chinese overheid zou hebben gebruikt bij de hacks voor Android en Windows. In iOS ging het om zeven kwetsbaarheden in de iPhone-browser, vijf kwetsbaarheden in de kernel en twee sandbox escapes. Volgens de Google-onderzoekers was op zijn minst een van de kwetsbaarheden nog niet bekend op het moment van ontdekking. Google heeft Apple hierover ingelicht op 1 februari en een deadline gegeven van een week voor het uitbrengen van een patch. Dat resulteerde in de komst van iOS 12.1.4 op 7 februari dit jaar.