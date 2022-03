'Apple wilde wetgeving voor bestrijding gedwongen arbeid Oeigoeren beïnvloeden'

Apple heeft gelobbyd rond Amerikaanse wetgeving die het profiteren van gedwongen arbeid van Oeigoeren in China moet tegengaan. Apple wilde onder meer later voldoen aan de wet en informatie over de arbeid alleen vertellen aan het Congres en niet aan het publiek.

Apple betaalde afgelopen zomer 90.000 dollar voor het lobbywerk van Fierce Government Relations, meldt The New York Times. Het bedrijf wilde daarmee bereiken dat bepalingen in wetgeving bedoeld om gedwongen arbeid door Oeigoeren te beperken later zouden gaan gelden. Ook wilde het informatie over zijn keten van toeleveranciers alleen aan een commissie van het Congres vertellen, in plaats van dat de informatie openbaar online zou moeten.

De elektronicafabrikant heeft veel zakelijke belangen in China en laat daar veel van zijn producten fabriceren. Een eerder rapport van het Australische Strategic Policy Institute wees al aan dat Apple een van de 82 bedrijven zou zijn die profiteert van de gedwongen arbeid van de minderheidsgroep in de Chinese provincie Xinjiang. Toeleverancier O-Film Technology zou 700 Oeigoeren in dienst hebben gehad in een programma om 'hun ideologie te veranderen'.

The New York Times beroept zich op een document met daarin de wijzigingen die Apple heeft voorgesteld. Apple stelt in een reactie dat het probeert om gedwongen arbeid bij toeleveranciers uit te bannen. Als een toeleverancier blijkt te hebben gewerkt met gedwongen arbeid, gaat Apple naar een andere leverancier, zegt het bedrijf. "Eerder dit jaar hebben we een onderzoek gedaan naar onze leveranciers in China en we hebben geen gedwongen arbeid op Apples productielijnen gevonden. We blijven dit monitoren", aldus Apple.