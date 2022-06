NYT: Apple ontwikkelde iCloud-hardwarebeveiliging speciaal voor China

Apple heeft voor de Chinese markt hardware security modules ontwikkeld om de iCloud-decryptiesleutels van Chinese iCloud-gebruikers in te kunnen opslaan. In de rest van de wereld gebruikt Apple hsm's van het Franse Thales, maar de Chinese overheid keurde die niet goed.

In de hsm's staan de decryptiesleutels die iCloud-data kunnen ontsleutelen. In China staan deze hsm's in de datacentra waarin de iCloud-gegevens worden opgeslagen. Normaliter gebruikt Apple hsm's van Thales, maar volgens The New York Times keurde de Chinese overheid het gebruik van deze hsm's niet goed. De Chinese overheid moet alle versleutelingstechnieken goedkeuren die Apple gebruikt, aldus de NYT. De krant baseert zich op interne documenten, en op huidige en voormalige Apple-medewerkers. Waarom de Chinese overheid Thales niet goedkeurde, is niet duidelijk.

Apple ontwikkelde daarom zelf de hsm's. Volgens de documenten, die begin 2020 zijn opgesteld, wil Apple deze hsm's baseren op een oudere variant van iOS en 'goedkope Apple TV-hardware'. Apple zegt tegen de krant dat dit verouderde informatie is en dat de hsm's in China 'onze nieuwste en meest geavanceerde beschermingen gebruiken'. De hsm's zouden later ook in andere landen gebruikt kunnen worden.

Beveiligingsonderzoekers uiten tegenover de krant hun zorgen over deze hsm's. De Chinese overheid zou vaker iPhones hacken. Daardoor zou de kans groot zijn dat ze ook de Apple-hsm's kan kraken. Omdat de gegevens van de Chinese gebruikers en de decryptiesleutels in hetzelfde datacentrum staan, waarschuwen beveiligingsonderzoekers dat het zo in theorie eenvoudig is voor de Chinese overheid om deze gegevens te ontsleutelen en in te zien. De krant benadrukt dat er geen bewijs is dat de Chinese overheid dit daadwerkelijk heeft gedaan.

De nieuwe hsm's zijn onderdeel van een aparte, Chinese iCloud die in juni live moet gaan. Deze Chinese iCloud wordt losgetrokken van de wereldwijde iCloud. Bij de Chinese iCloud is niet Apple verantwoordelijk voor de dataverwerking, maar Guizhou-Cloud Big Data. GCBD is een bedrijf dat in handen is van de provincie Guizhou en heeft volgens de krant toegang tot alle data op de Chinese iCloud. Dat GCBD deze data verwerkt, staat ook in de gebruiksvoorwaarden waarmee Chinese iCloud-gebruikers akkoord moeten gaan. GCBD is daarnaast eigenaar van de datacentra waar de hsm's in staan. Apple 'monitort de centra grotendeels' vanuit het buitenland.

Dat GCBD en niet Apple verantwoordelijk is voor de iCloud-dataverwerking, is opvallend; in de rest van de wereld is alleen Apple hiervoor verantwoordelijk. Volgens de NYT heeft dit te maken met zowel Amerikaanse als Chinese regelgeving. De Amerikaanse wet verbiedt Amerikaanse bedrijven om gebruikersdata te overhandigen aan Chinese politiediensten. Tegelijk eist China 'regelmatig' dat Apple gegevens van bepaalde Chinese gebruikers overhandigt, bijvoorbeeld in het kader van politieonderzoek.

Apple weigerde deze informatie te overhandigen vanwege de Amerikaanse wetgeving, maar besloot vermoedelijk dat dit geen ideale situatie was. Daarom heeft Apple GCBD verantwoordelijk gemaakt voor de Chinese gebruikersdata, schrijft de krant. In deze situatie vraagt China GCBD, niet Apple, om de gebruikersdata. Zo denkt Apple te kunnen voldoen aan zowel de Amerikaanse als de Chinese wetgeving.

In een reactie zegt Apple dat het bedrijf de beveiliging van gebruikers of hun data in China 'of waar dan ook' niet heeft 'aangetast'. 'Veel' van wat de NYT schrijft, zou gebaseerd zijn op 'incomplete, oude of onjuiste' informatie. Apple zegt de controle te houden over de encryptiesleutels en zegt dat ook de Chinese sleutels de nieuwste en meest geavanceerde Apple-hardware gebruiken.