ABN AMRO maakt Google Pay beschikbaar

ABN AMRO heeft ondersteuning voor Google Pay toegevoegd aan zijn Android-app. Klanten kunnen daarmee via de app in winkels, apps en op websites aankopen doen. Google Pay is beschikbaar zonder meerprijs.

Klanten van de bank kunnen Google Pay activeren in de ABN AMRO-app en vervolgens hun Android-smartphone gebruiken om contactloos te betalen in winkels. In het verleden was dat ook al mogelijk met NFC-betalingen met Android Wallet, maar in 2019 stopte de bank met de ondersteuning daarvan, omdat de implementatie van de bank niet werkte in combinatie met Android 10. Destijds zei de bank dat te weinig klanten gebruikmaakten van de functionaliteit.

De komst van Google Pay lag al enige tijd in het vooruitzicht. In april liet de bank weten dat klanten er in het tweede kwartaal gebruik van kunnen maken. Die belofte is nu ingelost. Sinds eind 2019 biedt ABN AMRO al Apple Pay aan voor gebruikers van iPhones.

Sinds november vorig jaar is Google Pay beschikbaar in Nederland. Het gaat om een implementatie zonder de Google Pay-app; banken moeten de dienst toevoegen aan hun eigen apps. Ook bunq, N26 en Revolut ondersteunen de functie. Bij Rabobank en ING is contactloos betalen met Android-telefoons mogelijk via NFC, zonder het gebruik van Google Pay.