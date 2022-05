ABN Amro gelooft niet in bitcoin als betaalmiddel

ABN Amro vindt bitcoin niet geschikt als betaalmiddel. Dat deelt de bank mee in een rapport. Door de volatiele koers van de munt, het beperkte aantal munten en het hoge energieverbruik heeft de bank ook twijfels over bitcoin als belegging.

In het tweede deel van zijn driedelige analyse over cryptomunten gaat de bank dieper in op Bitcoin. Zo meent de bank dat hoe langer Bitcoin bestaat, hoe groter de kans is dat de munt zal blijven bestaan. De munt profiteert volgens ABN Amro ook van het netwerk-effect waarbij de toename van gebruikers het netwerk nog meer versterken. Wel oppert ABN Amro dat er een duidelijke ‘use-case’ moet komen die 'waarde' toevoegt aan de munt. "Anders is de kans reëel dat deze coin een fenomeen van tijdelijke aard zal blijven", klinkt het in het rapport.

Na een interne analyse stelt de bank dat het Bitcoin ongeschikt acht als betaalmiddel. "Bitcoin is niet efficiënt en het beperkte aandeel ervan is een grote beperking. Ook de extreme volatiliteit is nefast voor de munt zodat deze niet als betaalmiddel kan gelden. Iets is succesvol als het door iedereen massaal wordt toegepast. Dat gebeurt als zaken efficiënter worden of een toegevoegde waarde heeft voor de gebruiker", klinkt het. Omdat dit volgens ABN Amro niet voor Bitcoin op lijkt te gaan, verwacht de bank dat het draagvlak voor Bitcoin zal afvlakken en het moeilijker wordt voor de munt om uit te groeien tot wereldwijd betaalmiddel.

Wat beleggen betreft, stelt ABN Amro dat Bitcoin zeer speculatief is als belegging. "De munt is zeer volatiel is en hierdoor is een prijsbeweging lastig in te schatten." Dit zorgt er volgens de bank voor dat institutionele beleggers minder geneigd zijn om in bitcoin te beleggen en er een risico bestaat om door de overheid verboden te worden als beleggingsmiddel. De oneven verdeling van het aantal Bitcoin vergroot volgens de bank ook de ongelijkheid en het extreme energieverbruik kan ecologische beleggers afhouden.