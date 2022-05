Xiaomi onthult Mi Pad 5-tablet op 10 augustus tijdens evenement

Het Chinese Xiaomi zal op 10 augustus zijn nieuwe Mi Pad 5-tablet onthullen. Dat blijkt uit een afbeelding die het bedrijf plaatste op het Chinese socialemediaplatform Weibo. Het bedrijf zal op die datum ook de Mi Mix 4-smartphone officieel aankondigen.

Op de afbeelding is de Chinese vertaling voor Mi Pad 5 te lezen. Daaronder staat dat die op 10 augustus zal worden uitgebracht. We zien ook een apparaat, met een antenneband, dat aangeraakt wordt met een stylus. Tijdens het aankomende evenement op 10 augustus zal Xiaomi ook een nieuwe smartphone, de Mi Mix 4, aankondigen. Dat liet het bedrijf eerder weten op zijn Weibo-account. Volgens geruchten werkt Xiaomi ook aan meerdere vouwtelefoons. Of ook deze onthuld gaan worden is niet duidelijk.