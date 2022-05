Xiaomi presenteert 11"-Android-tablet met 120Hz-scherm en Snapdragon 870-soc

Xiaomi brengt in China de Mi Pad 5-tablet uit. Er komen versies met de Snapdragon 860- en 870-soc, en van de Pro-variant verschijnt een 5G-uitvoering. De tablets hebben een 11"-scherm met een resolutie van 2560x1600 pixels en een refreshrate van 120Hz.

Op papier behoren de Xiaomi Mi Pad 5-tablets tot de snelste Android-tablets van het moment. In het reguliere model zitten de Qualcomm Snapdragon 860-soc, 6GB Lpddr5-geheugen en 128GB of 256GB UFS 3.1-flashopslag. De Mi Pad 5 Pro is voorzien van een Snapdragon 870-soc en er is een Pro 5G-variant met diezelfde soc en 8GB ram.

De drie tablets hebben allemaal een 11"-scherm met een 16:10-verhouding en een resolutie van 2560x1600 pixels. De lcd heeft een refreshrate van 120Hz en een kleurdiepte van 10bit. Er is HDR10- en Dolby Vision-ondersteuning en volgens de fabrikant haalt het scherm een piekhelderheid van 500cd/m². Ook heeft het scherm een TrueTone-functie voor het aanpassen van de kleuren en helderheid aan het omgevingslicht.

Het Pro 5G-model heeft ook de meest geavanceerde camera's. De primaire camera gebruikt een 50-megapixelsensor en er is een tweede 5-megapixelsensor met ultragroothoeklens. Ook de Mi Pad 5 Pro heeft twee camera's, maar de primaire sensor heeft daarbij een 13-megapixelresolutie. De Mi Pad 5 heeft enkel die primaire camera.

De Mi Pad 5 Pro kan zijn 8600mAh-accu snelladen met 67W. De Mi Pad 5 heeft een 8720mAh-accu, maar is beperkt tot 33W-snelladen. Alle Mi Pad 5-tablets zijn te combineren met een magnetisch toetsenbord en een stylus.

Xiaomi heeft de tablets enkel voor de Chinese markt aangekondigd. Of er een internationale release op de planning staat, is nog niet bekend. Het goedkoopste model kost 1999 yuan. Omgerekend met btw zo'n 318 euro. De duurste versie kost 3499 yuan, dat komt omgerekend met btw uit op zo'n 557 euro. Het is voor het eerst sinds drie jaar dat Xiaomi weer Android-tablets uitbrengt. De Mi Pad 4-modellen stammen uit 2018.