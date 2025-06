Xiaomi brengt Pad 6-tablets naar Europa voor nog onbekende prijs

Xiaomi brengt zijn Pad 6-tablets naar Europa. De fabrikant kondigde de tablets vorige maand aan samen met de 13 Ultra-smartphone. De prijzen en releasedata van de tablets volgen later, zo zegt Xiaomi.

Er komt een Pad 6 en een Pad 6 Pro, zegt Xiaomi. Die verschillen op een paar vlakken van elkaar. De Pro-versie heeft een Snapdragon 8+ Gen 1 van Qualcomm aan boord en de Pad 6 moet het doen met een Snapdragon 870. Ook kan de Pro-versie sneller laden met 67W, in plaats van 33W. Daarnaast heeft de Pro een 50-megapixelcamera en een dieptesensor, terwijl de Pad 6 alleen een 13-megapixelcamera heeft. De Pad 6 heeft een 8840mAh-accu en de Pro doet het met een 8600mAh-accu. De Pro-versie heeft bovendien een 144Hz-scherm, tegenover 120Hz van de Pad 6.

Dat scherm is verder hetzelfde: een 11"-lcd met een resolutie van 2880x1800 pixels. Dat is een 16:10-paneel. De tablets zijn ook even groot met 25,4x16,5cm en een dikte van 6,5mm. Het gewicht is met 490g hetzelfde.

Xiaomi kondigde de tablets vorige maand aan en heeft ze al uitgebracht in China. Daar kosten ze ongeveer omgerekend 260 en 330 euro. Prijzen in China liggen meestal lager, zeker bij Chinese fabrikanten. De Pad 5 van vorig jaar kwam uit voor 349 euro.