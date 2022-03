Xiaomi brengt 11T Pro-telefoon met 120W-snelladen en Pad 5-tablet uit in Europa

Xiaomi brengt een nieuwe Android-tablet uit die ook in Europa op de markt komt, de Xiaomi Pad 5. De Xiaomi 11T Pro-smartphone en twee goedkopere telefoons komen ook uit in Europa. De Pad 5 zal vanaf 349 euro te koop zijn en de 11T-serie begint ook vanaf 399 euro. De 11T Pro-variant kost 699 euro.

Telefoonfabrikant Xiaomi heeft voor het eerst sinds 2018 een nieuwe tablet aangekondigd die naar Europa komt volgens The Verge, de Xiaomi Pad 5. De opvolger van de Mi Pad 4 is een 11"-tablet met Android. De tablet heeft een 120Hz-ips-scherm met een resolutie van 1600x2560 pixels en een relatieve schermverhouding van 16:10. Xiaomi voorziet de tablet van 6GB geheugen en een Snapdragon 860-processor van Qualcomm. De tablet komt beschikbaar met 128GB en 256GB opslag. De tablet werd een maand geleden al aangekondigd voor de Chinese markt. Toen was er nog geen Europese release bekend. De tablet kan geleverd worden met een optionele Smart Pen, maar het is nog niet bekend of die ook naar Europa komt.

Achterop de tablet zit een 13-megapixelcamera die 4k-video's op 30fps kan opnemen. Voorop het toestel zit een selfiecamera met een resolutie van 8 megapixel. De tablet heeft vier ingebouwde speakers en beschikt over een 8720mAh-accu die 33W-snelladen ondersteunt. De tablet heeft afmetingen van 254,7x166,3x6,9mm en weegt 511 gram. De tablet moet in Europa op de markt komen voor een adviesprijs van 349 euro met 128GB opslag, terwijl de 256GB-variant 399 euro gaat kosten. De Xiaomi Pad 5 Pro, die ook werd aangekondigd in augustus, wordt nog niet genoemd voor release in Europa. Deze is voorzien van een Snapdragon 870-soc, 8GB ram en er is een 5G-variant.

Tegelijk kondigt Xiaomi ook een nieuwe serie smartphones aan voor de Europese markt, de Xiaomi 11 Lite 5G NE, 11T en 11T Pro. Het duurste model, de 11T Pro belooft 120W-snelladen waarmee de telefoon volgens Xiaomi van 0 naar 100 procent kan worden opgeladen in 17 minuten. De telefoon is voorzien van een 6,67-inch 120Hz amoled-paneel met punch-hole-camera, een Snapdragon 888-soc en een 108-megapixelcamera.

De Xiaomi 11T en de Xiaomi 11 Lite 5G beschikken respectievelijk over een MediaTek Dimensity 1200 Ultra-soc en een Snapdragon 778G. Alle toestellen zijn voorzien van 5G, Bluetooth 5.2, WiFi 6 en dual-SIM en de drie smartphones hebben allemaal een vingerafdruksensor aan de zijkant van het toestel. De toestellen draaien op MIUI 12.5, dat is gebaseerd op Android 11.